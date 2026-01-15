Cumhurbaşkanı Erdoğan: Aile Kurumu Saldırı Altında

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi’nde gerçekleşen “TRT Genç Kanalı Açılış Etkinliği”nde bir konuşma yaptı. Erdoğan, aile yapısı ve medyanın rolü üzerine yaptığı değerlendirmelerde dikkat çekici ifadelere yer verdi.

AİLE KURUMUNA SALDIRILAR

Erdoğan, aile kurumunun çeşitli tehditlerle karşı karşıya olduğuna vurgu yaparak, “Dizilerden sinemaya, oyuncaklardan hizmetlere kadar her alanda çarpık ilişkiler ve sapkınlıklar teşvik ediliyor.” ifadesini kullandı. Ayrıca, dijital oyunların gençleri sanal bahis ve kumara yönlendiren tuzaklar gibi işlev gördüğünü öne sürdü.

ALTERNATİF TEHLİKELER

Son dönemde yaşanan aile dramlarının arkasında alkol, sanal bahis, kumar ve uyuşturucunun olduğunu belirten Erdoğan, “Bu maddelerin bağımlılığı, milli bünyemiz açısından terör kadar, hatta daha zararlı boyutlara ulaşmıştır.” şeklinde konuştu.

ANKARA’DA SU KESİNTİLERİ

Ankara’daki su kesintilerine değinen Erdoğan, kışın ortasında vatandaşı susuz bırakan durumlar yaşandığını hatırlattı. Vatandaşların bu sorunlarını dile getirmek için medya aracılığıyla seslerini yükselttiğini ancak yöneticilerin durumu eleştirmek yerine basını suçladıklarını belirtti. “Basının görevi kamu adına yöneticileri denetlemek. Bu nedenle gazetecilerin suçlanmasının doğru olmadığını” ifade etti ve yöneticilere yapılan eleştirilerin basın üzerindeki tehditler ile örtüşmemesi gerektiğini vurguladı.