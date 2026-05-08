Cumhurbaşkanı Erdoğan, Al Nahyan ile Buluştu

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Şeyh Mansur bin Zayid Al Nahyan ile buluştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Birleşik Arap Emirlikleri Devlet Başkan Yardımcısı Al Nahyan ile Dolmabahçe Çalışma Ofisi’nde önemli bir toplantı gerçekleştirdi.

HAKAN FİDAN DA KATILDI

Toplantı, basına kapalı olarak gerçekleşti ve Hakan Fidan da bu görüşmeye katıldı.

MANCHESTER CITY’NIN SAHİBİ

Birleşik Arap Emirlikleri Devlet Başkan Yardımcısı Şeyh Mansur bin Zayid Al Nahyan, Abu Dhabi United Group aracılığıyla Eylül 2008’de Manchester City’yi satın almıştı.

City Football Group, Manchester City dışında dünya genelindeki Girona, New York City, Melbourne City, Yokohama F. Marinos, Montevideo City Torque, Sichuan Jiuniu, Mumbai City, Lommel SK, Troyes, Palermo ve EC Bahia gibi 12’den fazla futbol kulübünde de ortak veya sahibi olan İngiltere merkezli uluslararası bir holding şirketi olarak faaliyet gösteriyor.

ŞAMPİYONLAR LİGİ’NDE GALİP GELDİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 10 Haziran 2023 tarihinde İstanbul’da düzenlenen UEFA Şampiyonlar Ligi finalinde Manchester City ile Inter takımları arasında gerçekleşen mücadeleyi izleyerek, aynı zamanda BAE Devlet Başkanı Muhammed bin Zayid Al Nahyan’ı da misafir etti.

Bu süreçte, Başkan Yardımcısı Şeyh Mansur bin Zayid Al Nahyan da Muhammed bin Zayid Al Nahyan’ın yanında yer aldı.

Maç, City’nin 1-0’lık galibiyetiyle sonuçlanarak, Şampiyonlar Ligi kupasını City’nin kazanmasıyla neticelendi.