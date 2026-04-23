Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ana Muhalefetle Görüşme Planlıyoruz

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla Meclis’te gerçekleştirilen resepsiyona katıldı.

CUMHURBAŞKANI GAZETECİLERLE SOHBET ETTİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, resepsiyona giriş yapmadan önce gazetecilerin yönelttiği soruları yanıtladı.

KARŞILIKLI GÖRÜŞMELER OLACAK MI?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Özgür Özel ile bir görüşme yapma niyetinde olup olmadığına dair yöneltilen bir soruya “Böyle soru sorulur mu? Şu anda ben iktidar partisiyim, ana muhalefet partisi görüşürüz, görüşmeyiz bir defa bizim kitabımızda yok yok. Tabii görüşürüz, niye görüşmeyelim?” diyerek yanıt verdi.

İLERLEYEN SÜREÇTEN MEMNUNİYET

Erdoğan, terörsüz Türkiye sürecine de değinerek, “Süreç hızla, gayet olumlu şekilde devam ediyor.” şeklinde açıklamada bulundu.