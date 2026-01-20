Cumhurbaşkanı Erdoğan Ateşkes Anlaşmasını Değerlendirdi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Şam yönetimi ile YPG/SDG arasında sağlanan ateşkes ve tam entegrasyon anlaşmasını ele aldı. Kabine toplantısının ardından yaptığı açıklamada, Suriye’nin toprak bütünlüğünün önemine vurgu yaparak, “Toprak bütünlüğü haiz bir ve beraber Suriye’nin tüm bölgemizin refahı için vazgeçilmez olduğu inancındayız. Unutmayın, Suriye Suriyelilerindir. Suriye, Arap, Türkmen, Kürt, Nusayri, Sünni, Dürzi demeden herkesindir” şeklinde konuştu. Erdoğan, Suriye halkının kardeşleri ve dostları olduklarını belirterek, “Şu bir gerçek ki yüzbinlerce insanın hayatına mal olan 13,5 yıllık zulmün ardından Suriye, tarihi bir fırsat yakalamıştır. Allah’ın izniyle, Suriyeli kardeşlerimizin önü de ufku da bahtı da açıktır” dedi.

SURİYE HÜKÜMETİ TAHRIKLERE RAĞMEN BAŞARILI OLDU

Bir sonraki bölümde, Suriye’nin kuzeyindeki silahlı unsurların provokasyonlarına rağmen Suriye ordusunun emir komuta zincirine bağlı kalarak başarılı bir sınav vermesi dikkat çekti. Erdoğan, Suriye hükümetinin müzakere odaklı yaklaşımıyla tahriklere açık bir sorunu en az hasarla çözüme kavuşturduğunu ve bu durumun Suriye’de kalıcı barış, huzur ve istikrar adına büyük kazanımlar olduğunu ifade etti. Daha sonra, Suriye Cumhurbaşkanı Ahmet Şara ile telefon görüşmesi yaptığını belirten Erdoğan, “Kendisini anlaşmadan ve operasyondan ötürü tebrik ettim. DEAŞ başta olmak üzere teröre karşı mücadelelerinde Türkiye’nin daima yanlarında olduğunu ve olacağını Sayın Şara’ya bir kez daha ifade ettim” dedi.

SURIYE HALKININ SEVİNCİ ORTADA

Erdoğan, halkın Suriye’deki anlaşmadan duyduğu sevinci vurguladı ve Halep, Rakka, Deyrizor gibi şehirlerden yansıyan görüntülerin Suriye halkının barış özlemini gösterdiğini belirtti. 13,5 yıl süresince büyük acılar çeken ve kayıplar veren Suriye halkının artık savaş istemediğini ifade eden Erdoğan, “Süreçte kimsenin umut iklimini bozma hakkı yoktur. Suriye’nin bereketli toprakları, acıya, kana ve gözyaşına doymuştur” dedi. Ayrıca, zamana oynamanın kimseye fayda sağlamayacağını, terörün devrinin kapandığını ve ateşkes anlaşmasının gerekliliklerinin hızla yerine getirilmesi gerektiğini vurguladı.

ŞIDDET OLAYINA TEPKİ

Erdoğan, Güngören’de bıçaklanarak hayata veda eden 17 yaşındaki Atlas Çağlayan için de tepki gösterdi. Olayın kabul edilemeyecek bir durum olduğunu söyleyen Erdoğan, “Minguzzi ne ise Atlas yavrumuzun olayı da en az onun kadar bizi acılara boğmuştur. Adalet Bakanımız, yargının tüm kurumları, İçişleri Bakanlığı olmak üzere, gereğini yapmak bizim görevimizdir” ifadelerini kullandı.