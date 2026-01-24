Cumhurbaşkanı Erdoğan Aydın’da Yatırım ve Projeleri Açıkladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Aydın’da yaptığı konuşmada şehrin zeytin ve incir gibi ürünleriyle Türkiye’nin önemli şehirlerinden olduğunu belirtti. Aydın’ın kendisi için özel bir yeri olduğunu vurgulayan Erdoğan, katılımcılara teşekkür ederek, “Sizin güveninizi boşa çıkarmamanın çabası içerisindeyiz. Gece gündüz çalışıyoruz,” ifadelerini kullandı.

87,5 MİLYAR LİRALIK YATIRIM

Erdoğan, Aydın’a yönelik gerçekleştirilen toplam değeri 87,5 milyar lirayı aşan yatırımları tanıttı. 500 bin sosyal konut projesinin hayata geçirileceğini duyuran Cumhurbaşkanı, “Bugün Aydın’da 2 bin 100, ilçelerde 4 bin 800 olmak üzere 973 konutun kurasını çekiyoruz. Sosyal konutlarımız Aydınlı kardeşlerimize hayırlı olsun,” dedi. Kura çekimleri sırasında ana muhalefet liderinin konutların yapılamayacağı yönündeki eleştirilerine de yanıt vererek, geçmişte deprem bölgelerindeki başarılarından örnek verdi.

YANILGIYA DÜŞENLER

Cumhurbaşkanı Erdoğan, özellikle önceki dönemlerde kendilerinin inşa edemeyecekleri yönündeki söylemleri hatırlatarak, “Aynı şeyi İzmir için de söylediler. Biz bütün enkazı kaldırdık mı, vatandaşlarımızı konutlarımıza yerleştirdik mi? Yıl bitmeden 455 bininci konutun anahtarını hak sahibi kardeşlerimize teslim ettik,” ifadelerini kullandı. Konuşmasının devamında, muhalefetin eleştirilerine atıfta bulunarak, “Bunların ülkede ne olup bittiğinden haberleri yoktur,” dedi.

EMEKÇİ HAKLARI

Erdoğan, muhalefetin çalışan hakları konusundaki çabalarını eleştirerek, “Madem emekçinin hakkını düşünüyorsunuz, çalışanlarınızın maaşlarını ödeseniz ya,” ifadesini kullandı. Yapılan hizmetlerin ve projelerin kendi eserleri olduğuna dikkat çeken Erdoğan, muhalefeti kendi katma değerlerini üretmeye davet etti.

GELECEK PROJELER

Cumhurbaşkanı, “Ege’nin incisinden sesleniyorum; nasıl 455 bin konutu yaptıysak, 500 bin sosyal konutu da yapacağız,” vurgusuyla gelecekteki projeleri müjdeledi. Ayrıca, Aydın’da tamamlanan konut ve işyerlerinin de Aydınlılar’ın kullanımına sunulacağını belirtti. Aydın Şehir Hastanesi’nin de açılışını yaptıklarını duyurarak, “65,5 milyar liralık yatırım değerindeki hastanemiz hayırlı uğurlu olsun,” dedi.