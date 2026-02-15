Trump ve Netanyahu İran Stratejisini Gözden Geçirdi

Başlık yok

ABD’nin İran’a yönelik askeri yığınağını artırması sürerken, Başkan Trump, İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu’yu Beyaz Saray’da altıncı kez ağırladı. Amerikan Axios haber platformuna konuşan iki ABD yetkilisi, 11 Şubat’taki görüşmenin ayrıntılarını aktardı. Yetkililere göre, Trump ve Netanyahu, ABD’nin İran’a yönelik ekonomik baskıyı Çin’e yönelik petrol satışları üzerinden arttırma konusunda mutabık kaldı. İran’ın petrol ihracatının yüzde 80’inden fazlasının Çin’e gittiği, bu ticaretin azaltılmasının İran üzerindeki ekonomik sıkıntıyı önemli ölçüde artıracağı değerlendirmesi yapıldı. ABD’li yetkililer, bu yoğun baskı kampanyasının, İran ile nükleer müzakerelerin başarısız olması durumunda olası askeri müdahalelerle birleşerek Orta Doğu’da süreceğini belirtti.

HEDEFİ GÖRÜŞMEK

ABD’li yetkililer, Trump ve Netanyahu’nun bu toplantıda, “İran’ın nükleer silah edinme yeteneğinin olmaması” hedefinde uzlaştıklarını, ancak bu hedefe ulaşma yollarında farklılıklar yaşandığını ifade etti. Netanyahu’nun İran ile anlamanın imkânsız olduğunu, bir anlaşmanın imzalanması durumunda bile İran’ın buna uymayacağına dair Trump’ı ikna etmeye çalıştığı kaydedildi. Ancak Trump’ın Netanyahu’ya bu konuda İran’la anlaşma sağlamanın mümkün olabileceğini düşündüğünü belirttiği, “Mümkün olup olmadığını göreceğiz, bir deneyelim” dediği aktarıldı.

YENİ GÖRÜŞMELER

İran ile ABD arasında nükleer müzakereler, İsrail ve ABD’nin İran’a yönelik saldırılarının ardından kesintiye uğramıştı. Ancak, 6 Şubat’ta Umman’da yeniden başlayan müzakerelerin, Washington’un Tahran’a karşı askeri hazırlıklarını arttırdığı bir dönemde gündeme geldiği belirtildi. Körfez’de büyük bir askeri yığınak yapan ABD ile İran arasındaki nükleer müzakerelerin ikinci turunun 17 Şubat Salı günü Cenevre’de yapılmasının planlandığı ifade edildi.