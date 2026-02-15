Yüksek Sıcaklıklar Yerini Düşüşe Bırakacak

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün son verilerine göre, ülke genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyreden hava sıcaklıkları etkili olmaya devam edecek. Özellikle batı ve iç kesimlerde sıcaklıklar yüksek seyrederken, Salı gününden itibaren batı bölgelerinden başlayarak sıcaklıklarda bir azalma bekleniyor.

BATI VE GÜNEYDE YÜKSEK SICAKLIKLAR HİSSEDİLECEK

Bugün genel olarak parçalı ve çok bulutlu bir hava belirtiliyor. Özellikle Doğu Anadolu, Karadeniz’in iç kesimleri ve yüksek rakımlardaki yerlerde kar yağışı etkisini gösteriyor. Batı ve güneyde ise güneşli ve parçalı bulutlu hava ile yüksek sıcaklıklar hissedilecek. Marmara ve Ege bölgelerinde daha açık bir hava beklenirken, İç Anadolu’da bulut artışı gözlemleniyor.

MEVSİM NORMALLERİNİN ÜZERİNDE DEĞERLER GÖRÜLECEK

Pazartesi günü yağışların batıdan doğuya doğru ilerlemesi öngörülüyor. Karadeniz kıyıları, Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu’da kar ve karla karışık yağmurun etkili olması tahmin ediliyor. Güneyde sağanak yağışlar beklenirken, sıcaklıkların hala normallerin üzerinde kalması, ancak bazı iç kesimlerde hafif düşüşlerin görüleceği düşünülüyor.

YAĞMUR GEÇİŞLERİ BEKLENİYOR

Salı günü yağışların ülke genelinde artmasının bekleniyor. Özellikle batı bölgelerde yağmurlu hava, iç ve doğu kesimlerde karla karışık yağmur ve kar geçişleri tahmin ediliyor. Sıcaklıkların hissedilir derecede düşmesi öngörülüyor.

DOĞUDA KAR, BATIDA YAĞMUR YAĞACAK

Çarşamba günü soğuk havanın daha belirgin hale gelmesi bekleniyor. Doğu ve kuzeydoğu kesimlerde kar yağışlarının devam etmesi, batıda ise yağmurun etkili olması tahmin ediliyor. Sıcaklıkların düşüşe geçeceği öngörülüyor.

SICAKLIK DÜŞÜŞE GEÇECEK

Perşembe günü, yağışların kuzey ve doğu kesimlerde sürmesi, ancak batıda havanın açılması bekleniyor. Yüksek kesimlerde kar, düşük rakımlarda ise parçalı bulutlu hava ile geçişlerin gözlemlenmesi öngörülüyor. Sıcaklıkların mevsim normalleri düzeyine ineceği tahmin ediliyor.