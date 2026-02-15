İhtiyaç Sahiplerine 1,9 Milyar Lira Destek Sağlandı

Ramazan, paylaşım ve dayanışma zamanı olarak biliniyor. İhtiyaç sahiplerine yönelik hızlı ve etkili bir destek sağlamak için çalışmalar sürdürülüyor. Bu kapsamda, Ramazan öncesinde ihtiyaç sahibi ailelerin gıda ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarına (SYDV) toplamda 1,9 milyar lira aktarımı yapıldı. SYDV’lere tahsis edilen bu kaynakların ihtiyaç sahiplerine ulaştırılması için ekipler titizlikle çalışmalarını sürdürüyor.

RAMAZAN VE KURBAN BAYRAMI HAZIRLIKLARI

Ramazan ve Kurban Bayramı dönemlerinde, ihtiyaç sahibi ailelerin temel gıda ihtiyaçlarının karşılanması için Türkiye genelindeki SYDV’ler aracılığıyla yardımlar devam ediyor. Bu süreçte, ihtiyaç sahiplerine ulaşılarak yardımcı olunmaya çalışılıyor.