İzmir’de Kooperatife Yönelik Zimmet Soruşturması

izmir-de-kooperatife-yonelik-zimmet-sorusturmasi

İZMİR’DE ZİMMET SORUŞTURMASI

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı, İzmir İş İnsanları Örnekköy Konut Yapı Kooperatifi’ne yönelik zimmet iddialarıyla ilgili olarak yürütülen soruşturma kapsamında yeni gelişmelere imza attı. Bilirkişi raporları doğrultusunda, Örnekköy 4. Etap’ta çalışan 23 İZBETON AŞ çalışanının sigorta primlerinin sahte bir şekilde gösterilmesine yönelik olarak 23 şüpheli hakkında gözaltı kararı alındı.

GÖZALTILAR DEVAM EDİYOR

Gözaltına alınan şüphelilerin 21’inin yakaladığı bildirilirken, iki şüphelinin ise henüz bulunamadığı ve bu kişilerin yakalanmasına yönelik çalışmaların devam ettiği ifade edildi. Gözaltına alınanların mühendis olduğu ve 2022 yılında kooperatifte çalışıyor gösterilip, İZBETON AŞ’den elden yüksek maaş aldıkları iddiaları dikkat çekti.

HUKUKİ SÜREÇ İLERLİYOR

Soruşturmanın derinleştirilmesine yönelik adımların atıldığı belirtildi. Hazırlanan bilirkişi raporları, soruşturmanın ilerleyen safhalarında önemli bir rol oynayacak gibi görünüyor.

FLAŞ FLAŞ FLAŞ

Gündem

Başakşehir Maçında Hyeon-gyu Oh Tarih Yazdı

Beşiktaş'ın yeni oyuncusu Hyeon-gyu Oh, siyah-beyazlı formayla çıktığı ilk iki karşılaşmada gol atmayı başaran ikinci futbolcu oldu.
Gündem

Beşiktaş Son Dakika Golüyle Başakşehir’i Yendi

Beşiktaş, Süper Lig'in 22. hafta karşılaşmasında Başakşehir'i son dakikada attığı golle 3-2 yenmeyi başardı.
Gündem

Beşiktaş’ta El Bilal Toure Sakatlık Geçirdi

Beşiktaş'ın futbolcusu El Bilal Toure, Başakşehir ile yapılan Süper Lig karşılaşmasının ilk yarısında sakatlanarak yerini yedek kulübesine bıraktı.
Gündem

ABD Savunma Bakanlığından İran ve Rusya Bağlantılı Gemide El Koyma

ABD Savunma Bakanlığı, Hint Okyanusu'nda İran ve Rusya ile ilişkili bir gemiyi durdurduklarını açıkladı ve takip sürecinin Karayipler'den başladığını belirtti.
Gündem

Şanlıurfa’da İşçileri Taşıyan Minibüs Direğe Çarptı

Birecik'te tarım işçilerini taşıyan minibüs, KGYS direğine çarparak kaza yaptı. Olayda 15 kişi yaralandı.

Haber Aktüel, son dakika haberler servis eden, reklamsız bir haber sitesidir.