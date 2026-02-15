İzmir’de Kooperatife Yönelik Zimmet Soruşturması

İZMİR’DE ZİMMET SORUŞTURMASI

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı, İzmir İş İnsanları Örnekköy Konut Yapı Kooperatifi’ne yönelik zimmet iddialarıyla ilgili olarak yürütülen soruşturma kapsamında yeni gelişmelere imza attı. Bilirkişi raporları doğrultusunda, Örnekköy 4. Etap’ta çalışan 23 İZBETON AŞ çalışanının sigorta primlerinin sahte bir şekilde gösterilmesine yönelik olarak 23 şüpheli hakkında gözaltı kararı alındı.

GÖZALTILAR DEVAM EDİYOR

Gözaltına alınan şüphelilerin 21’inin yakaladığı bildirilirken, iki şüphelinin ise henüz bulunamadığı ve bu kişilerin yakalanmasına yönelik çalışmaların devam ettiği ifade edildi. Gözaltına alınanların mühendis olduğu ve 2022 yılında kooperatifte çalışıyor gösterilip, İZBETON AŞ’den elden yüksek maaş aldıkları iddiaları dikkat çekti.

HUKUKİ SÜREÇ İLERLİYOR

Soruşturmanın derinleştirilmesine yönelik adımların atıldığı belirtildi. Hazırlanan bilirkişi raporları, soruşturmanın ilerleyen safhalarında önemli bir rol oynayacak gibi görünüyor.