Kanada’dan İran’a Yaptırım Kararları Açıklandı

Kanada Dışişleri Bakanlığı, İran ile ilişkili 7 şahıs hakkında yeni yaptırım uygulama kararı aldığını bildirdi. Bakanlığın resmi internet sayfasında yayımlanan duyuruda, İran’a yönelik özel önlemler kapsamında yeni yaptırım kararlarının alındığı ifade edildi.

İRAN, YURT DIŞINDA DA BASKI UYGULUYOR

Açıklamada, “İran yönetiminin yalnızca kendi ülkesinde değil, yurt dışında da baskı ve şiddet yöntemlerine başvurduğu ve bu eylemlerinin kabul edilemez olduğu.” şeklinde ifadeler yer aldı.

YAPTIRIM UYGULANANLAR SINIRDIŞI FAALİYETLERLE BAĞLANTILI

Yaptırımların uygulandığı 7 kişinin, İran’ın sınır ötesi faaliyetleriyle bağlantılı olduğu belirtildi. Bu durum, uluslararası güvenlik açısından önemli bir gelişme olarak değerlendiriliyor.