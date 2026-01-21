Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bahçeli ile Beştepe’de Buluşacak

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile bir araya gelecek.

Görüşme, Beştepe’de saat 16.00’da başlayacak.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Emekli Aylıkları ve Suriye Açıklamaları

Cumhurbaşkanı Erdoğan, bayrağa saldıranlara karşı hesap soracaklarını ifade etti.
Osimhen Avrupa Rekoru İçin Sahada Olacak

Galatasaray, Şampiyonlar Ligi öncesi Victor Osimhen’in dönüşüyle güçleniyor. Nijeryalı forvet, Avrupa'daki gol sayısını artırmaları için hazır. Mauro Icardi ise yedek kalacak.
YPG Sempatisanlarının Bayrak Provokasyonuna Sert Tepki

Mardin Nusaybin-Kamışlı sınırında YPG/SDG destekçileri tarafından Türk bayrağına yapılan provokasyon sonrası bayrak yeniden asıldı. Olayla ilgili 14 kişi gözaltına alındı.
Marmara Fayı Üzerine Yeni Bilimsel Değerlendirmeler

Marmara Denizi'ndeki ana fay ile ilgili 7 ve üstü deprem senaryoları yeniden ele alındı. Uzmanlar, fayın parçalı kırılmaya eğilimli olduğunu ve büyük kırılmaları zorlaştırdığını belirtiyor.
Güngören’deki Atlas Çağlayan Olayına Ait Görüntüler Ortaya Çıktı

Güngören'de 'yan bakma' yüzünden meydana gelen kavga sonucunda hayatını kaybeden Atlas Çağlayan'ın hastaneye ulaştırıldığı anların görüntüleri yayınlandı.

