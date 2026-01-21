Güngören’deki Atlas Çağlayan Olayına Ait Görüntüler Ortaya Çıktı

GÜNGÖREN’DE KAVGA SONRASI GÖRÜNTÜLER ORTAYA ÇIKTI

Güngören’de 14 Ocak tarihinde, çocuklar da dahil olmak üzere iki grup arasında ‘yan bakma’ sebebiyle çıkan bir kavga sonucunda hayatını kaybeden 17 yaşındaki Atlas Çağlayan’ın hastaneye getiriliş anlarına ait görüntüler gün yüzüne çıktı.

HASTANEDE SIRA DIŞI MÜDAHALE

Görüntülerde, Atlas Çağlayan’ın ambulanstan sedye ile indirildikten sonra acil servise doğru hızlı bir şekilde taşındığı görülüyor. Bu esnada sedyenin üzerine çıkan bir sağlık görevlisinin, çocuğu hayata döndürmek için büyük bir çaba sarf ettiği dikkat çekiyor.