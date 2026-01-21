Osimhen Avrupa Rekoru İçin Sahada Olacak

Galatasaray, Şampiyonlar Ligi’nde üst tur mücadelesini son haftaki Manchester City karşılaşmasına bırakmamak adına önemli bir geri dönüş gerçekleştiriyor. Sarı-kırmızılı ekibin gol makinesi Victor Osimhen, Afrika Uluslar Kupası’nın ardından takıma katılarak teknik heyetin işini kolaylaştırdı. Avrupa’da Liverpool, Bodo/Glimt ve Ajax ağlarını havalandıran Osimhen, Galatasaray formasıyla toplamda 12 kez gol sevinci yaşadı. Nonda ve Baros’un Avrupa’daki gol sayılarını yakalayan Nijeryalı yıldız, Atletico Madrid karşısında fileleri sarsmayı başarırsa kulüp tarihinin Avrupa kupalarındaki en skorer yabancı futbolcusu unvanını elde edecek.

39 GÜN SONRA DÖNDÜ

Son olarak 13 Aralık 2025’te Antalyaspor ile oynanan maçta görev alan 27 yaşındaki santrfor, Afrika Uluslar Kupası nedeniyle 6 resmi karşılaşmayı geride bıraktı. Nijerya’nın turnuvayı üçüncü sırada tamamlamasının ardından Osimhen, 39 gün sonra yeniden Galatasaray kadrosuna döndü. Bu gelişme, hücum hattında rekabetin kızışmasına yol açtı. Osimhen’in dönüşü, Mauro Icardi’nin kulübeye çekilmesine neden oldu. Arjantinli yıldız, Galatasaray tarihinin en golcü yabancısı unvanını Hagi ile paylaşmak için yalnızca bir gol geride bulunuyor. Icardi, eşitliği sağlamak ya da rekoru kırmak için fırsat kollayacak.