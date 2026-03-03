Cumhurbaşkanı Erdoğan: Barış Odaklı Diplomasi Kararlılıkla Devam Ediyor

İran Savaşı’nda Dördüncü Gün

ABD ve İsrail tarafından başlatılan İran Savaşı, dördüncü gününe girdi. Saldırılarda, İran’da 700’den fazla, İsrail’de ise en az 9 birey hayatını kaybetti. İran’a yönelik saldırılarda ölen ABD askerlerinin sayısı da 6’ya yükseldi. Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi’nde gerçekleşen “Ev Sahibi Türkiye – Ankara 31 bin 73 Konut Kura Çekim Töreni”nde yapmış olduğu konuşmada Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ortadoğu’daki istikrarsızlığın giderek derinleştiğine vurgu yaptı.

“ÜLKEMİZİ TEHLİKELERDEN UZAK TUTMAK İÇİN TEDBİR ALIYORUZ”

Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Ülkemizi ve milletimizi bu tehlikelerden uzak tutabilmek için gerekli tüm önlemleri aldık ve alıyoruz.” ifadesinde bulundu. Ayrıca, çatışmaların müzakere ile çözülmesi için yoğun çaba gösterdiklerini belirtti. Erdoğan, “Bölgemizdeki gerilim dalgası maalesef günden güne yayılma eğilimi gösteriyor. Geçtiğimiz hafta Afganistan’la Pakistan arasında patlak veren çatışmalara, Siyonist lobinin tahrikleriyle İran’a karşı düzenlenen hava harekatı eklendi.” şeklinde konuştu. Erdoğan, Körfez’deki kardeş ülkelere yönelik füze ve kamikaze drone saldırılarının istikrarsızlık ortamını daha da derinleştirdiğini ifade etti.

“Diyalog ve Müzakere Yoluyla Çözüm”

Cumhurbaşkanı, “Coğrafyamızın dört bir ucunda bu hadiseler yaşanırken Türkiye olarak barış, huzur ve istikrar odaklı çalışmalarımızı kararlılıkla sürdürüyoruz.” diye ekledi ve sorunların diyalog ve müzakere yoluyla adil bir biçimde çözülmesi için büyük çaba sarf ettiklerini vurguladı. Erdoğan, şunları ekledi: “Daha fazla kan dökülmeden, kardeş ülkeler arasına daha fazla husumet girmeden bölgemizin bu cendereden kurtulması için imkanları seferber etmiş durumdayız.”

Kura Süreci Başlıyor

Kura süreci 29 Aralık 2025’te başlayacak ve hak sahipleri iller bazında belirlenen takvim doğrultusunda açıklanacak. Ankara’da yapılacak konutlar, ilçelere göre şöyle dağıtılacak: “Ankara merkezde (Etimesgut, Gölbaşı, Mamak, Pursaklar ve Sincan) 21 bin 780, Sincan Temelli’de 4 bin, Polatlı’da 1500, Beypazarı’nda 750, Çubuk ve Elmadağ’da 500’er, Kahramankazan’da 300, Nallıhan’da 200, Nallıhan Çayırhan’da 100, Şereflikoçhisar ve Çamlıdere’de 200’er, Güdül’de 142, Bala’da 110, Evren’de 41, Akyurt, Ayaş, Haymana, Kalecik ve Kızılcahamam’da ise 150’şer konut” şeklinde planlanıyor.

“İlk Teslimat Mart 2027’de”

Projenin ilk konut teslimatının deprem bölgesinde bu yıl, diğer şehirlerde ise Mart 2027’de yapılması planlanmakta. Konutlar, yüzde 10 peşinat ve 240 aya kadar vade imkanıyla satışa sunulacak. Projenin içinde yer alan konutların 200 bini 80 metrekarelik 2+1, 150 bini 65 metrekarelik 2+1, 150 bini ise 55 metrekarelik 1+1 dairelerden oluşmakta.

“İran’a Yönelik Saldırılar”

İran ile ABD arasındaki müzakereler sürerken, 28 Şubat’ta İran’a askeri saldırı başlatıldı. İran, buna karşılık olarak İsrail’in yanı sıra ABD üslerinin bulunduğu Katar, Birleşik Arap Emirlikleri ve Bahreyn gibi bölge ülkeleri üzerindeki hedeflerine saldırılar düzenledi. İki taraf arasındaki çatışmalarda, İran lideri Ayetullah Ali Hamaney’in de aralarında bulunduğu birçok üst düzey yetkili öldüğü belirtildi. İran Kızılayı, saldırılarda 787 kişinin hayatını kaybettiğini duyurdu.

“İsrail’in Lübnan’a Saldırıları”

İsrail ordusu 2 Mart Pazartesi günü, Lübnan’dan füze atıldığını tespit etmesinin ardından ülkenin kuzeyinde sirenlerin devreye girdiğini açıkladı. Hemen ardından Lübnan genelinde hava saldırılarına başlandığı ve başkent Beyrut’un hedef alındığı belirtildi. İsrail, havadan ve denizden yoğun saldırılar düzenleyerek Lübnan’da kara işgalini genişletme kararı aldı.

“İstanbul’da Öğretmen Cinayeti”

Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmasının başında İstanbul Çekmeköy’de bir öğrencinin bıçaklı saldırısı sonucu hayatını kaybeden biyoloji öğretmeni Fatma Nur Çelik’e Allah’tan rahmet diledi. Erdoğan, “Yalnızca bu olay değil, öğretmenlerimize yönelik her türlü şiddetin hiçbir mazereti olamaz.” dedi. Başsavcılığın adli soruşturma başlattığını ve öğretmenin ailesine ve eğitim camiasına başsağlığı diledi. Ayrıca, failin hak ettiği cezanın alması için gerekenin yapılacağına dair söz verdi.

“Yüzyılın Konut Projesi”

Bu süreçte, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından yürütülen “Yüzyılın Konut Projesi” ile dar gelirli vatandaşların uygun koşullarda ev sahibi olmaları hedefleniyor. Proje kapsamında şehirlerin ihtiyaç ve nüfus yapısı göz önünde bulundurularak 500 bin sosyal konutun başvuruları alınmış olup, bu süreçte toplamda 8 milyon 800 bin kişi başvurdu. Yaklaşık 5 milyon 300 bin başvuru ise geçerli kabul edildi. En fazla başvuru yapılan iller İstanbul, Ankara ve İzmir oldu.