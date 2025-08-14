Cumhurbaşkanı Erdoğan, Çerçioğlu’na destek verdi

AÇIKLAMALARDA ÖNE ÇIKANLAR

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti’nin 24. kuruluş yıl dönümü programında yaptığı konuşmada önemli noktaları paylaştı. “Aziz milletim, AK Parti ailesinin kıymetli mensupları, dava arkadaşlarım, saygı değer hanımefendiler sizleri en kalbi duygularımla selamlıyorum. 81 ilimizdeki vatandaşlarımızın her birine selamlarımı gönderiyorum” diyerek tüm katılımcılara hitap etti. Ayrıca, AK Parti ailesine yeni katılan tüm üyeleri tebrik etti ve “AK Parti’nin yeni üyelerine saldıranlara hadi oradan diyorum” ifadesini kullandı.

PİSLİKLERİ ELEŞTİRİYOR

Konuşmasında, bazı eleştirileri yanıtlayan Erdoğan, “Pisliğin üzerine oturmuşlar, sağa sola pislik atmaya çalışıyorlar” dedi. Seviyesiz bir dille yapılan saldırılara karşı durduklarını belirten Erdoğan, CHP Genel Başkanı’nın artık psikiyatri biliminin konusu haline geldiğini ifade etti ve “Zorbalıklarına asla boyun eğmeyeceğiz” şeklinde konuştu.

Erdoğan, “Önce memleketim” diyen herkesin kendileri için önemli bir üye olduğunu belirtti. AK Parti’nin Türkiye’nin en büyük ve renkli ailesi olduğunu vurgulayarak, “Kim ne derse desin AK Parti bugün düne göre daha güçlüdür, gelecekte de daha güçlü olacak” dedi. 24 yıl önce çıkılan yolculuğun asıl amacının halk ve hizmet olduğunu belirten Erdoğan, “Allah’a hamdolsun, o günden bugüne milletin çizdiği rotadan bir an bile ayrılmadık” ifadelerini kullandı.

TÜRKİYE’YE YAPILAN YATIRIMLAR

AK Parti’nin 24 yılında yapılan yatırımları sıralayan Erdoğan, sağlığa 31 trilyon, gençlik ve spora 11,5 trilyon liradan başladığı toplamda birçok alanda hizmet seferberliği gerçekleştirdiklerini söyledi. “Sağlık, eğitim, sosyal hizmetler gibi alanlarda önemli bütçelerle yatırımlar yaptık” diyerek, tüm bu başarıların aziz milletin desteğiyle elde edildiğini vurguladı. “24 yıllık hikâye sizin hikâyenizdir” diye ekledi.

KARŞIYA ÇIKAN TEHDİTLER

Erdoğan, geçmişte yaşanan darbe girişimleri ve çeşitli saldırılara karşı durduklarını belirterek, “Karanlık odaklarla, haşhaşi çeteleriyle istikbal yürüyüşümüzü akamete uğratmak istediler” dedi. Ancak, milletin direnciyle bu ve benzeri tehditlerin üstesinden geldiklerini anlattı. Yarınlar için umutlarını güçlendirmenin ve Türkiye’nin çehresini değiştirmeye devam etmenin önemli olduğunu ifade etti.

TERÖRSÜZ TÜRKİYE VURGUSU

Cumhur İttifakı ile birlikte yürütülen Terörsüz Türkiye sürecinin önemine değinen Erdoğan, “Kısa sürede çok önemli mesafe alındı” dedi. Bu süreçte meclisin geniş katılımıyla yapılan toplantıların verimli geçtiği bilgisini paylaşarak, diyalog ve çözüm arayışlarının önemini vurguladı.

DÜNYADA YENİ DENGELER

Dünyada kurulan yeni dengelere değinen Erdoğan, Türkiye’nin karşılaştığı tehditlere karşı da güçlü bir kararlılıkla karşı durduklarını ifade etti. Gazze konusundaki gelişmeleri, Türkiye karşıtı politikaların artığını öne sürerek, “İstikrar kuşağı kurmakta kararlıyız” ifadesini kullandı.