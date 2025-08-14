Cumhurbaşkanı Erdoğan, Çerçioğlu’nu bu sözlerle savundu

PARTİMİZİN 24. KURULUŞ YIL DÖNÜMÜ KUTLAMASI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti’nin 24. kuruluş yıl dönümü programında önemli açıklamalarda bulunuyor. “Aziz milletim, AK Parti ailesinin kıymetli mensupları, dava arkadaşlarım, saygı değer hanımefendiler sizleri en kalbi duygularımla selamlıyorum. 81 ilimizdeki vatandaşlarımızın her birine selamlarımı gönderiyorum. AK Parti ailesinin her bir ferdine şükranlarımı takdim ediyorum.” diyerek, partinin yeni katılımlar ile daha da büyüdüğünü belirtiyor.

YENİ ÜYELERİMİZE SALDIRANLARA GÖNDERME

Erdogan, “24’üncü yaşımızı kutladığımız bu müstehna günde AK Parti ailesini yeni katılımlarla daha da büyütüyoruz. Aramıza katılan tüm arkadaşlarımıza hoş geldiniz, sefalar getirdiniz diyoruz.” diye vurgularken, partinin yeni üyelerine saldıranlara karşı sert bir tepki gösteriyor: “AK Parti ailesinin yeni üyelerine saldıranlara hadi oradan diyorum.”

İTİBAR SUİKASTINA KARŞI DİRENİŞ

Erdoğan, bağırarak hakaret eden bazı kesimlere yönelik sözlerini şöyle sürdürüyor: “Pisliğin üzerine oturmuşlar, sağa sola pislik atmaya çalışıyorlar. Edepten payesi olmayan bozuk bir ağız ve kızarmaz bir yüzden başka hiçbir sermayesi bulunmayan seviyesizlere pabuç bırakmayız.” Ayrıca CHP Genel Başkanı’nın durumunu da eleştirerek, “Bu zat şunu bilsin, hiçbir zaman da unutmasın. Medya ve sosyal medyadaki tetikçileriyle itibar suikastı düzenleyenlerin zorbalıklarına asla boyun eymedik.” ifadelerini kullanıyor.

MEMLEKETİM DİYEN HERKES BİZİM ÜYEMİZDİR

Erdoğan, “Beyefendi rahatsız olmuş. Varsın olsun, onu daha rahatsız edeceğiz.” derken, “Kim ne derse desin, AK Parti düne kadar daha güçlüdür, yarın da daha güçlü olacaktır. ‘Önce memleketim’ diyen herkes bizim tabii üyemizdir.” diyerek birlik mesajı veriyor.

AK PARTİ, MİLLETİN UMUDU OLACAK

Cumhurbaşkanı, “İşte böyle bir dönemde AK Parti, milletin umudu olarak Türk siyasetine bir güneş misali doğdu.” diyerek, partinin tarihinde önemli bir yere sahip olduğunu vurguluyor. 14 Ağustos 2001’de kuruluşlarına atıfta bulunarak, “Bugün Türk siyaset tarihine hizmete sevdalı insanların kurduğu AK Parti’nin doğum günü olarak geçecek.” ifadesini kullanıyor.

MADDİ YATIRIMLAR VE DESTEKLER

Yatırımlarla ilgili bilgilere de değinen Erdoğan, güncel harcama rakamlarını paylaşarak, “Sağlığa 31 trilyon lira, gençlik ve spora 11,5 trilyon lira, aile ve sosyal hizmetlere 4 trilyon lira, adalete 10 trilyon lira, içişlerine 4 trilyon lira, AFAD bünyesinde 3 trilyon lira harcama yaptık.” diye belirtiyor.

GELECEK ÜMİTLERİMİZİ GÜÇLENDİRMEK

Cumhurbaşkanı, “Eldeki başarıların sahibi aziz milletimizdir. Ne yaptıysak öncelikle onların güçlü desteğiyle yaptık. Bu 24 yıllık hikâye sizin hikâyenizdir.” diyerek, AK Parti’nin tüm başarısının halkın desteği ile gerçekleştiğini vurguluyor.