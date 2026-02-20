Cumhurbaşkanı Erdoğan Çevre Bilincinin Vatan Bilinci Olduğunu Vurguladı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Atatürk Kültür Merkezi’nde gerçekleşen “Cemre Vakfı Tanıtım Programı”nda bir konuşma gerçekleştirdi. Konuşmasına katılımcıları selamlayarak başlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ramazan-ı Şerif’in manevi atmosferinde gençlerle bir arada olmanın mutluluğunu ifade etti. Ayrıca çevre korumanın önemine dikkat çeken Cumhurbaşkanı, “Çevreyi korumanın partisi olmaz. Afetlere karşı hazırlığın ideolojisi olmaz. Çevre projelerinde asla siyasi ayrımcılık içinde değiliz. Çevreyi koruyan her adımı her fikri samimiyetle destekliyoruz. COP31’in ev sahipliğini üstleniyoruz ve bu yıl Antalya’da 200’e yakın ülkeyi ağırlayacağız; artık söz değil eylem zamanı.” şeklinde konuştu. Çevre bilincinin vatan bilinci olduğunu belirten Cumhurbaşkanı, bu bilincin insanların yaşamı için ne denli hayati öneme sahip olduğunu vurguladı.

ÇEVRE BİLİNCİ, VAROLMA BİLİNCİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, çevrenin yaşanabilir bir halde olması gerektiğini ifade ederek, “Su kaynakları kirletildiğinde, canlılar nefes almakta zorlandığında, yeryüzü insana yaşanmaz hale geldiğinde, agresif büyümenin, tüketim çılgınlığının hiç kimseye faydası olmayacak.” dedi. Çevre bilincinin hem bir varolma hem de gelecek inşa etme bilinci olduğunu belirtti. “Çevre bilinci; kainattaki dengeyi idrak etme bilincidir.” şeklinde ifadelerde bulunan Cumhurbaşkanı, gençlerin bu konuda daha fazla sorumluluk almaları gerektiğinin altını çizdi.

RAMAZAN COŞKUSU VE BİRLİK MESAJI

Ramazan ayının ikinci gününde gerçekleştirilen etkinlikte birlik ve beraberlik mesajı veren Erdoğan, “Ramazan-ı Şerif’te sizlerle birlikte olmaktan duyduğum memnuniyeti ifade ediyorum.” diyerek, mübarek ayın milletimize ve tüm insanlığa hayır getirmesini diledi. Gençleri “cemre” olarak nitelendiren Cumhurbaşkanı, Türkiye ve insaniyete fayda sağlayacak çalışmaların önemini vurguladı. “Sizlerin şahsında burada bulunamayan tüm genç kardeşlerime selamlarımı, sevgilerimi gönderiyorum.” dedi.

SORUMLULUK SAHİBİ GENÇLER

Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Bildiğim kadarıyla sizler, çevre ve afetlerle ilgili duyarlılık gösteren milyonları temsilen buradasınız. Gözlerinizin ışıltısı, geleceğe dair umutlarımı büyütüyor.” diyerek, Türkiye’nin sorumluluk sahibi tüm gençlerini selamladı. “Bu önemli program sayesinde, ülkemizin 81 iline, ardından da dünyanın dört bir yanına ulaşacağını düşündüğüm siz cemrelerle birlikte olmaktan büyük mutluluk duyuyorum.” ifadelerini ekledi.

DÜNYA ÇEVRE KRİZİYLE YÜZ YÜZE

Cumhurbaşkanı, dünyanın çevre ve iklim konusunda ciddi sınamalarla karşı karşıya olduğunu ifade ederek, sanayi atıklarının ve plastiklerin yüzünden çevrenin hızlı bir şekilde kirletildiğine dikkat çekti. “Mikroplastikler deniz canlıları için büyük bir tehdit. İnsanların yanı sıra tüm canlılar bu kirlenmeden etkileniyor.” derken, çevre krizinin görmezden gelinmesinin mümkün olmadığını vurguladı. Gençlerin bir araya gelmesiyle oluşan Cemre Vakfı’nın, bu bilinçle hareket etmesini beklediğini belirtti.

ÇEVRE DUYARLILIĞINI ARTIRALIM

Cemre Vakfı’nın çevre duyarlılığını artırmak amacıyla sürekli olarak çalışmalara devam ettiğini belirten Cumhurbaşkanı, tüm gençleri “Bir Cemre de sen ol” diyerek vakfa katılmaları için davet etti. Tabiatı koruma adına yapılan diğer çalışmalara da dikkat çeken Cumhurbaşkanı, “İstanbul’daki tecrübemizi tüm Türkiye’ye yaydık.” dedi.

ÇEVREYE YATIRIMLARIMIZ HIZLANDI

Cumhurbaşkanı Erdoğan, doğalgazın 81 ilde kullanılmaya başlanmasıyla hava kirliliği sorununu büyük ölçekte çözdüklerini ifade etti. Rüzgar ve güneş enerjisi projelerinin önemine değinerek, çevreyle ilgili yapılan her fikre destek verdiklerini belirtti. “Son 23 yılda 7,5 milyarın üzerinde fidanı toprakla buluşturduk. 81 ilimize millet bahçesi kazandırma hedefimizi adım adım gerçekleştiriyoruz.” diye ekledi.

ÇEVRE KORUMA MÜCADELESİ TEMELİMİZ

Cumhurbaşkanı, çevre korumanın bir siyasi mesele olmadığını, herkesin bu konuda üzerine düşeni yapması gerektiğini belirtti. “Biz iş yapana, hizmet üretene her zaman destek veririz. Çevre konusunda gelişmiş ülkelerin önündeyiz.” dedi. 2053 yılına kadar net sıfır emisyon hedefi doğrultusunda ilerlemeye devam ettiklerini de sözlerine ekledi.