Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Barış Mesajı ve Uyarı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, partisinin TBMM Grup Toplantısı’nda yaptığı açıklamalarda ABD, İsrail ve İran arasındaki çatışmalara dair önemli değerlendirmelerde bulundu.

MİLLET OLARAK KORKMADIK, KORKMAYACAĞIZ

Cumhurbaşkanı, “Bu demektir ki, efendiler Türk’ün hürriyetine dokunulamaz.” ifadesiyle sözlerine başladı. İstiklal Marşı’nın anlamına vurgu yaparak, “Hürriyet iradesinin manifestosudur. Şehit kanlarıyla sulanmış vatan topraklarında yıllardır nasıl başımız dik şekilde hür yaşadıysak, bundan sonra da öyle yaşayacağız.” açıklamasını yaptı. Erdoğan, “Allah bir daha bu millete İstiklal Marşı yazdırmasın.” diyerek, Türk milletinin korkmadığını ve korkmayacağını dile getirdi. Hürriyetin, vatan topraklarında sonsuza kadar süreceğini belirten Erdoğan, “Özellikle önceki hafta yayınlanan rezil bildirilerle milletimizin inanç değerlerine düşmanlık edenlerin İstiklal Marşımızı anlayana kadar okumalarını kendilerine tavsiye ediyorum.” dedi.

CEDDİMİZE DE SIRTIMIZI ASLA DÖNMEYİZ

Cumhurbaşkanı, “Türkiye denilince, Türk milleti denilince akla ilk neyin geldiği belli değil midir?” diye sorarak, milletin geçmişine sahip çıkmanın önemini vurguladı. “Sırf birilerinin işine gelmiyor diye aslımızı, neslimizi, ruh kökümüzü inkar mı edelim?” ifadelerini kullanan Erdoğan, geçmişten gelen kahraman ecdadına sahip çıkmanın önemine de dikkat çekti. “Biz aslımıza da, ceddimize de sırtımızı asla dönmeyiz.” sözleriyle, bu değerleri koruma kararlılıklarını yineledi.

ABD-İSRAİL’İN İRAN’A YÖNELİK SALDIRILARI

Bölgede devam eden çatışmalara dair bilgi veren Cumhurbaşkanı, “Çatışmalar sona ermeden yenileri ekleniyor. Saldırının başladığı ilk gün ilkokulda kız çocukları katledildi.” diyerek İran’da hayatını kaybedenlerin sayısının 2 bini aştığını belirtti. Bölgede yaşananların coğrafya ve ekonomide yaratacağı tahribatları vurgulayan Erdoğan, “Türkiye olarak çevresindeki krizlere duyarsız kalan bir ülke değiliz.” dedi.

SAVAŞ DURDURULMALI, MÜZAKEREYE DÖNMELİ

Cumhurbaşkanı, tehditler büyümeden savaşın durdurulması ve müzakerelere dönülmesi gerektiğini ifade ederek, “Yeniden diplomasinin devreye alınması için girişimlerimizi sabırla sürdürüyoruz.” açıklamasında bulundu. Türkiye’nin, çevresindeki ateşten korunmak için temkinli hareket ettiğini belirten Erdoğan, “Irk, mezhep, din, dil, köken ayrımını reddediyoruz.” dedi.

OYUNA GELMEMELİYİZ

Siyonist katliam şebekesinin oyunlarına karşı dikkatli olunması gerektiğini söyleyen Cumhurbaşkanı, “Başta mezhep kavgası olmak üzere bölgemizde sahnelenmek istenen kanlı senaryolara karşı da gerekli tedbirleri alıyoruz.” ifadelerini kullandı. Türk milletinin geçmişte olduğu gibi bugün de cesaret ve irade gösterebileceğini söyledi.

MACERA ARAYAN OLURSA HODRİ MEYDAN DERİZ

Cumhurbaşkanı, Türkiye’nin artık etkin bir konumda olduğunu vurgulayarak, “Türkiye edilgen konumdan çıkmış, bölgesinde oyun kurucu rol üstlenmiştir.” dedi. Türkiye’nin yalnızca barıştan yana olduğunu belirten Erdoğan, “Ama macera arayan olursa ona da hodri meydan demekten çekinmeyiz.” diyerek sözlerini tamamladı.