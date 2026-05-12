Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Çiftçilere 24 Ay Geri Ödemesiz Destek

ÇİFTÇİLERE 24 AY GECİKMESİZ KREDİ MÜJDESİ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, çiftçilere sağlanacak olan 24 ay geri ödemesiz kredi imkanını duyurdu. Erdoğan, “Dönüşüm projesini bu yıl içinde başlatıyoruz. Tarım ve gıda alanına yatırım yapacak olanlara finansmana erişimi kolaylaştıracağız.” şeklinde konuştu.

DÜNYA ÇİFTÇİLER GÜNÜ KUTLANDI

Ankara Beştepe’de gerçekleştirilen Dünya Çiftçiler Günü programına katılan Cumhurbaşkanı Erdoğan, burada çiftçilere yönelik önemli açıklamalarda bulundu. Tarımsal üretimde herhangi bir sorun bulunmadığını ifade eden Erdoğan, Tarım ve Orman Bakanlığı’nın koordinasyonunda yeni bir finansman müjdesi sundu.

YATIRIMCILARA FİNANSMAN DESTEĞİ

Yatırım yapmak isteyen girişimcilere destek sağlayacak finansman ve kredi garanti sisteminin tesis edileceğini belirten Erdoğan, işletmelere iki yıl geri ödemesiz ve 10 milyon dolara kadar finansman imkanı sunulduğunu vurguladı. Ayrıca, 7 yıla kadar vade ile kredi verileceği bilgilerini paylaştı.

GIDA ARZ GÜVENLİĞİ İÇİN TEDBİRLER

Cumhurbaşkanı, tarımda verilen desteklerle birlikte gıda arz güvenliğinde herhangi bir sorun yaşanmadığını kaydetti. Küresel düzeydeki “gıda milliyetçiliği”ne karşı Türkiye’nin gerekli önlemleri aldığını da dile getirdi.

TARIMDA YENİ DÖNEM

Erdoğan, “Tarımda planlamanın ikinci aşamasına geçiyoruz. Pazarlama sorunu yaşamayacağınız ürünlerin doğru yerde işleneceği sistemi hayata geçiriyoruz. Dönüşüm projesini bu yıl içinde başlatıyoruz.” ifadelerini kullandı.

PAZARLAMA KANALLARI GÜÇLENİYOR

Erdoğan, bu proje kapsamında 10 yıl boyunca 5,3 milyar dolar tutarında bir paket sunduğunu, bunun 750 milyon dolarlık kısmının 2026’da kullanıma açılacağını ifade etti. Ayrıca, krediye erişimde sorun yaşayanlar için 500 milyon dolarlık bir kredi hacmi oluşturulacağı belirtildi.

ÇİFTÇİLERE TEŞEKKÜR

Cumhurbaşkanı, çiftçilere hitaben, “Değerli çiftçi kardeşlerim, bakanlığımızın kıymetli mensupları, saygıdeğer misafirler sizleri en kalbi duygularımla selamlıyorum. Bugün Türkiye’de tarım ayaktaysa, bunun arkasında sizin payınız var.” dedi. Çiftçilerin, 15 Temmuz’da milli iradeye gösterdiği destek için tekrar teşekkür etti.

706 MİLYAR LİRA DESTEK AÇIKLAMASI

Tarım sektörüne bugüne kadar toplamda 706 milyar lira destek verildiğini vurgulayan Erdoğan, “Bu yıl için 939 milyar liraya çıkardık.” diyerek, gıda güvenliği konusunda yaşanan sorunlara ilişkin bilgiler sundu.

ATEŞ ÇEMBERİNDEN KORUNMA VURGUSU

Cumhurbaşkanı, Türkiye’nin çevresindeki krizlerden etkilenmemek adına sürekli teyakkuz halinde olunduğunu belirtti. Gıda emniyetinin sağlanabilmesi için üst düzey önlemler alındığını ifade etti.

AVRUPA’DA BAL ÜRETİMİNDE LİDERİZ

Erdoğan, Türkiye’nin tarımsal üretimdeki konumunu da değerlendirdi. Sebze ve meyve üretiminde önemli sıralamalar elde edildiğini belirten Erdoğan, Avrupa’da bal üretiminde lider konumda olunduğunu söyledi.

DESTEK PROGRAMLARINDAN BAHSETTİ

Cumhurbaşkanı, kırsal kalkınmanın sadece tarım değil, genel kalkınma politikalarının da bir parçası olduğunu ifade etti. Buzağı desteği gibi yardımların sürdürüleceğini vurgulayarak, tüm destek mekanizmalarını güçlendireceklerini bildirdi.

HAYVANCILIKTA YATIRIM TEŞVİKLERİ

Hayvancılıkta yatırımlara ekstra teşviklerin sağlandığını belirten Erdoğan, gelecekte gıda sorunu yaşanmaması için gerekli adımların atıldığını açıkladı. Gıda arz güvenliği sorunlarının çözümlenmesi için yürütülen çalışmalara da dikkat çekti.