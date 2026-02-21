Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Çiftçilere Yeni Destek Müjdesi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Haliç Kongre Merkezi’nde düzenlenen iftar programında çiftçilerle bir araya geldi. Erdoğan, çiftçilere yönelik yaptığı konuşmada, “Çiftçi kardeşlerimize şükranlarımı sunuyorum. Ülkemizin kalkınmasına verdiğiniz destekten dolayı Allah hepinizden razı olsun, yokluğunu göstermesin” ifadelerini kullandı. 15 Temmuz’daki darbe girişiminde vatanını korumakta en ön saflarda bulunanların yine çiftçiler olduğunu belirten Erdoğan, “Hasta adam” dedikleri milletin tarih sahnesine çıkmasında çiftçilerin önemli rol oynadığını vurguladı.

DESTEKLER ARTIYOR

Erdoğan, “Çiftçimiz bize ne kadar destek olduysa biz de onlara destek olduk. Hükümetlerimiz üreticilerimizi hiçbir zaman yalnız bırakmadı. 2026 için tarıma doğrudan ve dolaylı olarak ayırdığımız rakam tam 939 milyar lira. 1 trilyon liraya varan devasa bir rakamla üreticimizi destekleyeceğiz” şeklinde konuştu. Türkiye’nin tarımsal hasılatı alanında Avrupa’da birinci sırada yer aldığını belirten Cumhurbaşkanı, son 23 yılda 117 milyar dolar dış ticaret fazlası verdiklerini ifade etti.

SEKTÖRDE REKORLAR KIRILACAK

Erdoğan, Türkiye’nin tohumlama alanında ilk 10 ülke arasında bulunduğunu söyleyerek, “Türk tarımı nice rekorlara imza atacak. Türkiye’de tarım bitmedi, hiçbir zaman bitmeyecek” dedi. Muhalefetin “Türkiye’de tarım bitti” iddialarının, sektörün gerçekleri yanında uluslararası kuruluşlar tarafından da yalanlandığını aktardı. Bu ülkenin lideri olduğu sürece, kendisine karşı olumsuz bir tutum sergileyenlerin heveslerinin kursaklarında kalacağını belirten Erdoğan, “Güvenilir gıdaya erişmek önceliğimiz. Sahtecilik yapanları anlık ifşa ediyoruz” diye konuştu.

YENİ PROJELER HAYATA GEÇİYOR

Erdoğan, bitkisel destek ödemelerinin başlayacağını ve bu ödemelerin 6 Mart’tan itibaren çiftçilerin hesaplarına yansıtılacağını açıkladı. Ayrıca, “Kırsalda Bereket, Küçükbaşa Destek” projesinin hayata geçirileceğini duyurarak, projenin ilk aşamasında 150 bin küçükbaş hayvanın üreticilere uygun şartlarla verileceğini söyledi. İlk teslimatların bu yıl içinde yapılacağını belirten Cumhurbaşkanı, küçükbaş hayvancılıkla ilgilenen genç ve kadın üreticileri projeye başvurmaya davet etti.

KREDİ imkanları sunuluyor

Projenin finansmanı için üreticilerin Ziraat Bankası’ndan faizsiz kredi kullanabileceğini ifade eden Erdoğan, bu kredilerin 2 yıla kadar geri ödemesiz olacağını ve sonrasında 7 yıla kadar vade seçenekleri sunulacağını aktardı. Ayrıca, projeden faydalanan üreticilerin alacakları küçükbaş hayvanların bir yıllık sigorta bedelinin de üstlenileceğini açıkladı.