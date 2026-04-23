Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Çocuklara Miras: Cumhuriyet ve Demokrasi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilen TRT 48. Uluslararası 23 Nisan Çocuk Şenliği Gala Programı’nda çocuklara yönelik bir konuşma gerçekleştirdi. Burada, 23 Nisan Milli Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı kutlayarak, tüm dünya çocuklarının bayramını tebrik etti.

Küresel ölçekteki tüm çocuklara barış ve mutluluk temennisinde bulunan Erdoğan, “Ülkemizdeki, gönül coğrafyamızdaki ve dünyanın tamamındaki çocuklara barış, mutluluk dolu bir hayat temenni ediyorum. Bilhassa savaş ve çatışmaların yükünü minik omuzlarında taşımak zorunda kalan Filistinli, Lübnanlı çocuklara buradan selam ve sevgilerimi gönderiyorum.” dedi. 23 Nisan Çocuk Bayramı’nın, dünyada çocuklara özel olarak adanmış ilk ve tek bayram olduğunu hatırlattı.

ÇOCUKLARA ARMAĞAN EDENLERİ ANDI

Bu bayramı çocuklara hediye eden Gazi Mustafa Kemal ile tüm devlet büyüklerini, şehit ve gazileri minnetle andığını belirten Erdoğan, sözlerine şöyle devam etti: “Biraz önce, ellerinde ülkelerinin bayraklarıyla bizleri karşılayan tüm çocuklarımızın oluşturduğu bir çiçek bahçesinden geçtik. Ümidin, baharın, mutluluğun müjdesiyle dolup taşan bu çiçek bahçesinde bizleri siz evlatlarımızla bir araya getiren TRT yönetimine teşekkür ediyorum. ‘Gelecek Çocukların’ temasıyla bu yıl 48’incisi düzenlenen şenliklerin kendi evlatlarımızın yanı sıra 23 Nisan coşkumuzu paylaşmak adına aramızda bulunan 27 ülkeden 490 misafirimiz için de hayırlı olmasını diliyorum. 23 Nisan’ın bizim için bir başka anlamı Milli Egemenlik Bayramı olmasıdır. Bu tarih, aynı zamanda dün ziyaret ettiğiniz Türkiye Büyük Millet Meclisimizin açılış günüdür. Gazi Meclisimizin kuruluş gününün çocuk bayramı olarak kutlanmasının bizim için çok özel anlamları bulunuyor.”

BÖLGEDEKİ SORUNLARA DİKKAT ÇEKTİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, millet olarak bağımsızlık mücadelesini zorlu koşullarda kazandıklarını ifade ederek, “İstiklal Harbi’ni her türlü imkansızlığa rağmen zafere taşıdık.” dedi. Savaşı yöneten Büyük Millet Meclisi’nin önemine vurgu yaparak, “Tarihimizin böyle önemli bir dönüm noktasını kendi çocuklarımızla birlikte tüm dünya çocuklarına armağan ettik.” şeklinde konuştu. Çocuklara bırakacakları en değerli mirasın milli irade, cumhuriyet ve demokrasi olduğunu dile getirerek, “Savaşın, çatışmanın, yokluk ve yoksulluğun olmadığı bir ülkede ve dünyada yaşamak sizlerin en doğal hakkıdır.” dedi. Ancak, bölgedeki savaşlar ve zulümlerin devam ettiğini kaydetti. Türkiye’nin bu durumlardaki acıları kalben hissettiğini, dindirmek ve çocukların gözyaşlarını silmek için çabaladıklarını ifade etti.

ÇOCUKLARA GELECEK UMUDU AŞILADI

Erdoğan, Şair Necip Fazıl Kısakürek’in dizeleriyle çocukların yarınlarına güvenle bakmalarını dileyerek, “Bütün çocukların, gençlerin, okullarına güle oynaya gitmesini, en güzel eğitimi almasını, korkmadan uykuya dalmasını istiyoruz.” şeklinde belirtti. “Kendi çocuklarımız için ne istiyorsak, Asya’dan Afrika’ya tüm çocuklar için de aynı güzellikleri samimiyetle istiyoruz. Gazze ve Lübnan’da sıkıntılı günler geçiren kardeşlerinizi dualarınızda unutmamanızı rica ediyorum.” diye ekledi.

DİJİTAL DÜNYA UYARISI

Erdoğan, dijital dünyanın tehlikeleri konusunda çocukları uyararak, “Sizlerden dijital dünyanın uçsuz bucaksız koridorlarında gezinirken tehlikelere karşı çok dikkatli olmanızı, karşınıza çıkan her bilginin doğru, her karakterin güvenilir olmadığını asla unutmamanızı istiyorum.” dedi. “Sanal dünyada eğlenceli vakit geçirmek, sizin en doğal hakkınızdır ama bu sizi sokakta oynamaktan, kitap okumaktan, spor yapmaktan alıkoymamalıdır.” ifadesini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, geçtiğimiz haftaki saldırılarda hayatını kaybeden öğrencilerle öğretmenleri rahmetle anarak ailelere sabır, tedavi görenlere acil şifalar diledi. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı bir kez daha kutlayarak, ailelere ve arkadaşlara selam göndermelerini istedi. “Yolunuz, bahtınız açık olsun. Tüm güzellikler siz çocukların olsun.” diyerek konuşmasını sonlandırdı.