Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan DEM Partisi’ne Ziyaret

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, Türkiye genelinde büyük bir coşkuyla kutlanıyor. Bu özel gün aynı zamanda Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin açılışının 106. yıl dönümüne de ev sahipliği yapıyor.

SİYASİ PARTİ TEMSİLCİLERİ İLE GÖRÜŞTÜ

Bu anlamlı günde bir dizi etkinlikte yer alan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, son olarak Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde düzenlenen resepsiyona katıldı. Burada farklı siyasi parti liderleri ile selamlaşan Erdoğan, Demokratik Parti heyetini de unutmadan ziyaret etti.

ÖZEL BİR SORU YÖNELTTİ

Heyette bulunanlarla el sıkışan Cumhurbaşkanı Erdoğan, DEM Parti eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan’a dikkat çekici bir soru sordu. Erdoğan, “Masa sağlam mı?” diye sorarken, Bakırhan’dan “Masa sağlam” yanıtını aldı. Cumhurbaşkanı, ardından “durmak yok” ifadesini kullandı.

TERÖRSÜZ TÜRKİYE HAREKETİNE DAİR AÇIKLAMALAR

Ayrıca Cumhurbaşkanı Erdoğan, resepsiyonda gazetecilerin sorularını da yanıtladı. Terörsüz Türkiye hedefi konusundaki sorulara karşılık Erdoğan, “Terörsüz Türkiye süreci gayet olumlu bir şekilde devam ediyor. Aynı hızla devam ediyor.” şeklinde bilgi verdi.