Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan DEM Partisi’ne Ziyaret

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, Türkiye genelinde büyük bir coşkuyla kutlanıyor. Bu özel gün aynı zamanda Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin açılışının 106. yıl dönümüne de ev sahipliği yapıyor.

SİYASİ PARTİ TEMSİLCİLERİ İLE GÖRÜŞTÜ

Bu anlamlı günde bir dizi etkinlikte yer alan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, son olarak Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde düzenlenen resepsiyona katıldı. Burada farklı siyasi parti liderleri ile selamlaşan Erdoğan, Demokratik Parti heyetini de unutmadan ziyaret etti.

ÖZEL BİR SORU YÖNELTTİ

Heyette bulunanlarla el sıkışan Cumhurbaşkanı Erdoğan, DEM Parti eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan’a dikkat çekici bir soru sordu. Erdoğan, “Masa sağlam mı?” diye sorarken, Bakırhan’dan “Masa sağlam” yanıtını aldı. Cumhurbaşkanı, ardından “durmak yok” ifadesini kullandı.

TERÖRSÜZ TÜRKİYE HAREKETİNE DAİR AÇIKLAMALAR

Ayrıca Cumhurbaşkanı Erdoğan, resepsiyonda gazetecilerin sorularını da yanıtladı. Terörsüz Türkiye hedefi konusundaki sorulara karşılık Erdoğan, “Terörsüz Türkiye süreci gayet olumlu bir şekilde devam ediyor. Aynı hızla devam ediyor.” şeklinde bilgi verdi.

FLAŞ FLAŞ FLAŞ

Gündem

Victor Osimhen’den Günay Güvenç’e Destek Mesajı

Galatasaraylı futbolcu Victor Osimhen, Gençlerbirliği karşısında eleştirilen kaleci Günay Güvenç'e destek vererek dayanışma gösterdi.
Gündem

Galatasaray Çeyrek Finalde Elendi Okan Buruk’tan Açıklamalar

Galatasaray'ın teknik direktörü Okan Buruk, çeyrek finaldeki elenmenin ardından değerlendirmelerde bulundu. Performansa yönelik düşüncelerini paylaştı.
Gündem

Gülistan Doku Dosyasında Yeni Gelişmeler: Başsavcı Cansu Konuştu

Gülistan Doku'nun kaybolma dosyasını yeniden ele alan Başsavcı Ebru Cansu, adalet arayışında kararlı olduklarını vurgulayarak, diğer dosyalara da odaklanacaklarını açıkladı.
Gündem

Samsunspor Hakem Atamasıyla İlgili Tepkisini Açıkladı

Samsunspor, Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde Trabzonspor ile oynayacağı maçta hakem Atilla Karaoğlan’ın atanmasına tepki gösterdi.
Gündem

RTÜK’ten Üç Televizyon Kanalına Ceza Uygulandı

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu, yayın ihlalleri gerekçesiyle üç televizyon kanalına ceza uyguladı.