Esat Yontunç Hakkında Yakalama Kararı Çıktı

esat-yontunc-hakkinda-yakalama-karari-cikti

İSTANBUL CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI’NDAN UYUŞTURUCU VE FUHUŞ SORUŞTURMASI

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, ünlü isimlere yönelik sürdürdüğü uyuşturucu ve fuhuş soruşturmasına devam ediyor. Başsavcılık, önceki gün 7 şüpheli hakkında gözaltı kararı almış ve bu şüphelilerden 3’ünün yurtdışında bulunduğu tespit edilmişti.

YAKALAMA KARARI ALINDI

Yurtdışında olduğu belirlenen şüphelilerden birinin Acun Medya Genel Koordinatörü Esat Yontunç olduğu öğrenildi. Bugün Yontunç hakkında yakalama kararı çıkarıldı. Yontunç’un Türkiye’ye giriş yapması durumunda havalimanında gözaltına alınması planlanıyor.

FLAŞ FLAŞ FLAŞ

Gündem

Beşiktaş Abraham İle Rekor Bonservisle Ayrılıyor

Beşiktaş'ta beklenen ayrılık gerçekleşiyor; Aston Villa, Tammy Abraham'ı transfer etti ve bonservis bedeli açıklandı.
Gündem

Beşiktaş Rafa Silva Yerine James McAtee’yi İstiyor

Beşiktaş, Rafa Silva'nın transferinin ardından 10 numara arayışını Nottingham Forest'ta sürdürerek, istediği futbolcuyu bu kulüpte buldu.
Gündem

Szymanski’nin Yeni Adresi Rennes Oldu

Fenerbahçe, Sebastian Szymanski'nin transferine onay verdi. Polonyalı oyuncunun yeni takımının yanı sıra kulübe kazandıracağı miktar da netleşti.
Gündem

Fenerbahçe’nin Teknik Direktörü Tedesco’dan Aston Villa Maçı Açıklamaları

Fenerbahçe'nin teknik direktörü Tedesco, Aston Villa maçı öncesi Asensio'ya su şişeleriyle taktik vermesinin nedenini sosyal medyadaki viral görüntüyle bağlantılı olarak açıkladı.
Gündem

Trump: İran’la İlgili Açıklamaları ve Saldırı Seçenekleri

ABD Başkanı Donald Trump, İran'ın suikast tehditlerine yanıt olarak kesin talimatlar verdiğini ve herhangi bir saldırı durumunda Tahran'ın etkisiz hale getirileceğini vurguladı.

Haber Aktüel, son dakika haberler servis eden, reklamsız bir haber sitesidir.