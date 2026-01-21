Esat Yontunç Hakkında Yakalama Kararı Çıktı

İSTANBUL CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI’NDAN UYUŞTURUCU VE FUHUŞ SORUŞTURMASI

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, ünlü isimlere yönelik sürdürdüğü uyuşturucu ve fuhuş soruşturmasına devam ediyor. Başsavcılık, önceki gün 7 şüpheli hakkında gözaltı kararı almış ve bu şüphelilerden 3’ünün yurtdışında bulunduğu tespit edilmişti.

YAKALAMA KARARI ALINDI

Yurtdışında olduğu belirlenen şüphelilerden birinin Acun Medya Genel Koordinatörü Esat Yontunç olduğu öğrenildi. Bugün Yontunç hakkında yakalama kararı çıkarıldı. Yontunç’un Türkiye’ye giriş yapması durumunda havalimanında gözaltına alınması planlanıyor.