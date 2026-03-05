Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Esnaf İftarında Kritik Açıklamalar

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Sergi Salonu’nda esnaf ve sanatkarlarla düzenlenen iftar programında bir araya geldi. İftar sonrası bir konuşma yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın açıklamaları önemli başlıklar içeriyor.

DÜNYAMIZ EŞİ BENZERİ GÖRÜLMEMİŞ GÜNLER YAŞIYOR

Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Alın teriyle emeğiyle, samimi ve özverili gayretleriyle tüm ticaret erbablarımıza şükranlarımızı sunuyorum. Rabbim hepinizden razı olsun. Esnaf ve sanatkarlarımızı var eden bu kadim değerlere her zamankinden fazla ihtiyaç duyulan bir dönemin içindeyiz. Dünyamız yakın zamanda eşi benzeri görülmemiş günler yaşıyor. Savaş ve sıcak çatışmalara her geçen gün bir yenisi ekleniyor. Ne yazık ki başta Batı dünyası olmak üzere uluslararası toplum, bütün bu olanları bir kez daha sadece izlemekle yetiniyor.” şeklinde konuştu.

ÇATIŞMALARIN DAHA BÜYÜK BİR ALANA YAYILMA RİSKİ VAR

Erdoğan, komşu İran’a yönelik hava saldırılarının ardından bölgedeki gerilimin korkutucu bir boyut kazandığını belirtti. “Aralarında masum çocukların olduğu yüzlerce sivil hayatını kaybetti. İran’ın bölgedeki diğer ülkelere gönderdiği füzeler ve kamikaze İHA’lar, ateşin çok daha büyük bir alana yayılma riskini ortaya çıkardı. Hürmüz Boğazı’nın kapatıldığının açıklanmasıyla birlikte petrol ve doğalgaz fiyatlarında yüzde yirmilere varan artışlar oldu.” dedi. Bu bağlamda Erdoğan, akaryakıt fiyatlarındaki artışların önüne geçmek amacıyla eşel mobil sisteminin devreye alındığını ifade etti.

GEREKLİ İKAZLARDA BULUNDUK

Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Değerli kardeşlerim, ekonomiden ticarete, güvenlikten turizme ve tarıma geniş bir alanda menfi yansımaları olan tüm bu gelişmeleri dikkatle takip ediyoruz. Bilhassa hudutlarımızın ve hava sahamızın güvenliğinin sağlanmasında en küçük bir ihmal ve tereddüt göstermiyoruz.” diye sözlerine devam etti. Güvenlik riskine karşı müttefiklerle koordinasyon içinde olduklarını vurguladı. “Dünkü hadisede hassasiyetimizi çok açık ve net gösterdik. Benzer bir olayın tekerrürü etmemesi için de gerekli ikazlarda bulunuyoruz.” diye ekledi.

BU TÜRBÜLANSTAN DA BAŞARIYLA ÇIKACAĞIZ

Son olarak vatandaşlara yönelik bir mesaj ileten Erdoğan, “Hükümetimiz, tıpkı beşinci yılına giren Rusya-Ukrayna Savaşı’nda olduğu gibi, İran krizinde de tecrübeli ve liyakatli kadrolarıyla ülkemizi ve milletimizi her türlü tehlikeden beri tutmak için ne gerekiyorsa yapmaktadır. Bölgemizde daha fazla kan dökülmemesi, daha fazla masumun hayattan koparılmaması, gerilimin büyüyerek geri dönülmez noktalara varmaması gayesiyle yürüttüğümüz çok boyutlu diplomasimizi devam ettireceğiz.” şeklinde konuştu. “Kimse endişe etmesin, Allah’ın izniyle Türkiye bu bölgesel türbülanstan da başarıyla çıkacaktır.” ifadesiyle konuşmasını noktaladı.