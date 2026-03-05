Trump’tan İspanya’ya İlişkileri Kesme Talimatı

ABD VE İSRAİL’İN İRAN’A SALDIRISIYLA İSPANYA TARTIŞMA YAŞANILDI

İspanya, ABD’nin İran’a yönelik saldırısı sonrasında, Amerikan uçaklarının kendi topraklarını kullanmamasını talep etmiş ve bu uçaklar İngiltere’ye yönlendirilmişti. Bu olayın ardından ABD Başkanı, İspanya ile olan tüm ilişkilerin kesilmesi amacıyla Hazine Bakanı’na talimat verdiğini bildiriyor.

Habere göre, Başkan bir kez daha İspanya’ya karşı sert bir tutum sergileyerek, İspanya’nın NATO’ya yönelik düşmanca bir davranış içinde olduğunu öne sürdü. “Birçok kazananımız var, ancak İspanya kaybeden oldu ve İngiltere çok hayal kırıklığı yarattı. İspanya, NATO’ya karşı oldukça düşmanca bir tutum sergiliyor. Vergilerini ödemiyorlar; yüzde 5’lik vergi ödemesine karşı oy kullanan tek grup onlar ve herkese karşı çok düşmanca davranıyorlar. Onlar takım oyuncusu değiller ve biz de İspanya ile takım oyuncusu olmayacağız.” dedi.

Başkan, İran’ın beklenen yeni dini lideri Mücteba Hamaney için de “Zamanlarını boşa harcıyorlar. Hamaney’in oğlu önemsiz biri. Venezuela’daki Delcy atamasında olduğu gibi, bu atamaya da dahil olmalıyım. Hamaney’in oğlu benim için kabul edilemez. İran’a uyum ve barış getirecek birini istiyoruz.” ifadelerini kullandı.