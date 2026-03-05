Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Esnaf ve Sanatkarlar İçin İftar Mesajı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Sergi Salonu’nda esnaf ve sanatkarlarla düzenlenen iftar programına katılım sağladı. İftar sonrası önemli açıklamalarda bulunan Erdoğan, dünyada yaşanan zorluklara dikkat çekti.

DÜNYA EŞİ BENZERİ GÖRÜLMEMİŞ GÜNLER YAŞIYOR

“Alın teriyle emeğiyle, samimi ve özverili gayretleriyle tüm ticaret erbablarımıza şükranlarımızı sunuyorum. Rabbim hepinizden razı olsun.” diyen Cumhurbaşkanı, esnaf ve sanatkarların değerlerinin önemine vurgu yaptı. “Dünyamız yakın zamanda eşi benzeri görülmemiş günler yaşıyor. Savaş ve sıcak çatışmalara her geçen gün bir yenisi ekleniyor. Ne yazık ki başta Batı dünyası olmak üzere uluslararası toplum, bütün bu olanları bir kez daha sadece izlemekle yetiniyor.” şeklinde konuştu.

ÇATIŞMALARDA BÜYÜME RİSKİ VAR

Erdoğan, İran’a yönelik hava saldırılarının bölgesel gerilimi artırdığını belirtti. “Komşumuz İran’a yönelik hava saldırılarıyla bölgesel gerilim ürkütücü bir boyut kazandı. Aralarında masum çocukların olduğu yüzlerce sivil hayatını kaybetti.” dedi. Ayrıca, İran’ın diğer ülkelere gönderdiği füzeler ve kamikaze İHA’ların tehdit boyutunu artırdığını ifade etti. Hürmüz Boğazı’nın kapatılması ile petrol ve doğalgaz fiyatlarının yükseldiğini belirten Erdoğan, “Akaryakıt fiyatlarındaki artışların önüne geçmek amacıyla eşel mobil sistemini devreye aldık.” dedi.

İKAZLAR YAPILDI

Cumhurbaşkanı, tüm gelişmeleri dikkatle izlediklerini ve ülkenin güvenliğine yönelik ihtimallere karşı önlemler aldıklarını belirtti. “Ekonomiden ticarete, güvenlikten turizme ve tarıma geniş bir alanda menfi yansımaları olan tüm bu gelişmeleri dikkatle takip ediyoruz.” açıklamasında bulundu. Türkiye’nin dostluğunun önemine dikkat çeken Erdoğan, “Hiç kimse komşuluk ve kardeşlik hukukunu zedeleyen hatalı bir tavır içinde olmamalıdır.” dedi.

TÜRBÜLANSTAN BAŞARILI ÇIKMA VURGUSU

Cumhurbaşkanı, vatandaşları güvence altına alma sözü vererek, “Hükümetimiz, tıpkı beşinci yılına giren Rusya-Ukrayna Savaşı’nda olduğu gibi, İran krizinde de tecrübeli ve liyakatli kadrolarıyla ülkemizi ve milletimizi her türlü tehlikeden beri tutmak için ne gerekiyorsa yapmaktadır.” dedi. Gerilimin artmadan azalması için çalışmalarına devam edeceklerini belirten Erdoğan, “Kimse endişe etmesin, Allah’ın izniyle Türkiye bu bölgesel türbülanstan da başarıyla çıkacaktır.” diye ekledi.