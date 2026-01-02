Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Filistin Mesajları ve Trump Görüşmesi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul’daki cuma namazı çıkışında gazetecilere gündeme dair değerlendirmelerde bulundu.

NETANYAHU’YA TEPKİLER SÜRÜYOR

Erdoğan, İsrail’in Gazze’ye yönelttiği saldırılara ilişkin tepkisini dile getirirken, yeni yılın ilk gününde Galata Köprüsü’nde gerçekleşen Filistin’e destek eylemini anımsattı. “Filistin’i, Gazze’yi yalnız bırakmadık. Galata’da tarihi ana şahitlik ettik. Netanyahu denilen firavunun yaptıkları yanına kar kalmayacak. 7’den 70’e çok mazlumun ahını aldı.” ifadelerini kullandı.

TRUMP İLE GÖRÜŞME TARİHİ BELİRLENDİ

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile görüşmelerine devam ettiğini dile getiren Erdoğan, 5 Ocak Pazartesi günü Donald Trump ile bir araya geleceğini de açıkladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, yaptığı açıklamalarda şu satırlara yer verdi: “-Yeni yıla girerken Galata Köprüsü üzerinde hep birlikte tarihi bir ana şahitlik ettik. Bu, şunu gösteriyor Filistin yalnız değil. -Netanyahu denilen bu firavunun yaptıkları yanına kar kalmayacak. Çünkü 7’den 70’e çok mazlumun ahı aldı. Bu yavruların ahı onun yanına kar kalmaz. O çadırdan başka her şeye benzeyen, rüzgarların, yağmurun, çamurun içindeki o yavruların hali, herhalde onların ahı Netanyahu’ya kar kalmaz.

YARDIM GÖNDERİMİNDE ENGELLER VAR

Erdoğan, gönderilmek istenen konteynerlere dair de sıkıntılar yaşandığını belirterek, “Konteyner göndermek istiyoruz müsaade etmiyor. Elimizde konteynerler var, gönderemiyoruz. Çadırlardan Filistinli kardeşlerimizi kurtarabilirdik. Er veya geç o mazlumları bu sıkıntıdan kurtaracağız.” şeklinde konuştu.

GÖRÜŞMELER DEVAM EDİYOR

Cumhurbaşkanı, “Benim gerek Sayın Putin’le gerek Zelenski gerek Trump’la görüşmelerim devam ediyor. Paris’te yine bir zirve olacak. Benim adıma Dışişleri Bakanım katılacak. Sayın Trump’la pazartesi akşamı yine bir görüşmemiz olacak. Rusya-Ukrayna arasındaki konuları, Filistin’deki konuları da görüşme fırsatımız olacak.” dedi.

2026 İÇİN ÜMİTLİ AÇIKLAMALAR

Ekonomik durumla ilgili değerlendirmelerini de paylaşan Erdoğan, “2026’ya her şeyden önce olumlu bir şekilde girdik giriyoruz. Gerek enflasyondaki düşüş gerekse Merkez Bankamızın rezervi her geçen gün daha iyiye gidiyor. 2026 bu noktada başarılarla dolu bir yıl olarak geçecek. Buna olan inancımız tamdır. Rezervimiz gayet iyi. Bundan dolayı da herhangi bir sıkıntı yaşamıyoruz. İnşallah daha gayretle bu rezervi daha güçlü hale getireceğiz.” dedi.

DEPREM KONUTU HEDEFLERİ AÇIKLANDI

Son olarak, çevre konularında yapılan çalışmaları vurgulayan Erdoğan, “Çevre Bakanlığımız, yani Murat Bey tüm ekipleriyle çalışmalarını sürdürüyor ve böylece 11 ilimiz deprem ili olarak bu çalışmalarını sürdürüyor. Deprem konutlarındaki hedeflerimize de inşallah ulaşacağız ve deprem konutlarının dışında da sosyal konutlarda da aynı gayretle yolumuza devam edeceğiz. 1+1, 2+1, 3+1 gibi inşallah projelerle yolumuza devam edeceğiz.” diyerek sözlerini tamamladı.