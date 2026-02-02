Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan KOBİ’lere 100 Milyar TL Destek Paketi

Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı Tamamlandı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde gerçekleştirilen Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı sona erdi. Toplantı, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde 2,5 saat süren bir görüşmeyle tamamlandı. Toplantının ardından yapılan açıklamalarda Cumhurbaşkanı Erdoğan, alınan kararları kamuoyuyla paylaştı.

Önemli Gelişmeler Takip Ediliyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın yaptığı açıklamalarda dikkat çeken ifadeler arasında, “Suriye ve İran’daki kritik gelişmeleri takip ediyoruz.” vurgusu öne çıktı. Ayrıca, “Her fırsatta millete karamsarlık aşılayan güya ekonomist kılıklı operasyon aparatlarının bu ülkenin bahtını karartmasına izin vermeyeceğiz.” diyerek, ekonomik durumla ilgili karamsar tablolara itiraz etti. Yolsuzluklara yönelik eleştirilerde bulunan Erdoğan, “Milyarlarca liralık yolsuzluklarla belediyelerden yolunu bulanlara rağmen biz, milletimiz için yeni yollar inşa etmeye, Türkiye’nin yolunu ve ufkunu açmaya sabırla devam edeceğiz.” şeklinde konuştu.

Finansman Desteği Müjdesi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Merkez Bankası rezervlerinin artmaya devam ettiğini ve iktidara geldiklerinde 27 milyar dolar olan rezervlerin şu an 215,6 milyar dolara ulaştığını belirtti. 2026 için hedeflerin de açıklandığı açıklamada; “68 milyar dolar turizm geliri elde etmek.” hedefini vurguladı. Ayrıca, Türk imalat sanayine yönelik 100 milyar lira büyüklüğünde uygun koşullu bir finansman paketinin devreye alınacağını aktardı. Finansman paketinin, KOBİ’lerin teminat sorunları yaşamadan kredi imkanı bulabilmesine yönelik olduğunu belirtti ve İstihdamı koruyan KOBİ’lere 10 puan indirim imkanı sağlayacaklarını ifade etti.

Suriye’deki Gelişmelerle İlgili Değerlendirme

Suriye ile Türkiye’nin güvenliğinin iç içe olduğuna dikkat çeken Erdoğan, “Suriye’deki gelişmeleri doğru okuyamayanlar, bugün de aynı çizgide.” şeklinde bir eleştiride bulundu. Sınır ötesi tehditlere karşı uyanık olunması gerektiğinin altını çizen Cumhurbaşkanı, Türkiye’nin bölgedeki barış ve huzuru desteklediğini ifade etti. “Suriye’nin kuzeyindeki sorunun kan dökülmeden tek ordu, tek devlet ve tek Suriye temelinde çözülmesi çok önemlidir.” açıklamasıyla birlikte Türkiye’nin, komşusu Suriye’nin iç barışını sağlaması konusundaki samimi arzusunu dile getirdi. Erdoğan, “Son anlaşmalarla Suriye halkının önünde yeni bir sayfa açılmıştır. Her kim bunu dinamitlemeye teşebbüs ederse bunun altında kalacaktır.” uyarısında bulundu. Terörde medet umanların hiçbir şekilde sonuç alamayacaklarına dair mesajını net bir şekilde iletti.