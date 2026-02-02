Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Öne Çıkan Açıklamalar

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın açıklamalarından dikkat çeken başlıca ifadeler şöyle sıralanıyor:

Fatih Ürek’in Hastane Açıklaması Spekülatif İddiaları Çürüttü

Fatih Ürek’in ölümü sonrası çıkan yasaklı madde iddiaları, kamuoyunda tartışmalara neden oldu. Hastane, bu spekülasyonları resmi açıklama ile yalanladı.
Kayserispor’da Olağanüstü Genel Kurul Kararı Alındı

Kayserispor, Galatasaray'a 4-0'lık talihsiz yenilginin ardından olağanüstü genel kurul yapma kararı aldı. Takım, krizi aşmak için yeni bir yol haritası belirleyecek.
Netanyahu İran’a Yönelik Sert Tehditlerde Bulundu

İsrail Başbakanı Netanyahu, ABD ve İran arasındaki krizde gerilimin devam edip etmeyeceğini sorgularken, İran yönetimini "dayanılmaz sonuçlarla" uyardı.
Fenerbahçe’de Kante Transferi Krizi Tırmanıyor

Cristiano Ronaldo, Suudi Arabistan'da Fenerbahçe'nin rekabet gücünü artırmasına itiraz ederek "Oynamıyorum" diyerek krize neden oldu. Bunun üzerine Suudi Yatırım Fonu, transferleri durdurdu.
Roma’nın Trevi Çeşmesi’nde Giriş Ücreti Uygulaması Başladı

Roma'daki Trevi Çeşmesi'ni ziyaret eden turistler, 2 euro ödeme zorunluluğuyla karşılaşacak. Ancak, şehirde yaşayanlar bu ücretin dışındadır.

