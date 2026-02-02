Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Öne Çıkan Açıklamalar

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın açıklamalarından dikkat çeken başlıca ifadeler şöyle sıralanıyor:
FLAŞ FLAŞ FLAŞ
Gündem
Fatih Ürek’in Hastane Açıklaması Spekülatif İddiaları Çürüttü
Fatih Ürek’in ölümü sonrası çıkan yasaklı madde iddiaları, kamuoyunda tartışmalara neden oldu. Hastane, bu spekülasyonları resmi açıklama ile yalanladı.
Gündem
Kayserispor’da Olağanüstü Genel Kurul Kararı Alındı
Kayserispor, Galatasaray'a 4-0'lık talihsiz yenilginin ardından olağanüstü genel kurul yapma kararı aldı. Takım, krizi aşmak için yeni bir yol haritası belirleyecek.
Gündem
Netanyahu İran’a Yönelik Sert Tehditlerde Bulundu
İsrail Başbakanı Netanyahu, ABD ve İran arasındaki krizde gerilimin devam edip etmeyeceğini sorgularken, İran yönetimini "dayanılmaz sonuçlarla" uyardı.
Gündem
Fenerbahçe’de Kante Transferi Krizi Tırmanıyor
Cristiano Ronaldo, Suudi Arabistan'da Fenerbahçe'nin rekabet gücünü artırmasına itiraz ederek "Oynamıyorum" diyerek krize neden oldu. Bunun üzerine Suudi Yatırım Fonu, transferleri durdurdu.
Gündem
Roma’nın Trevi Çeşmesi’nde Giriş Ücreti Uygulaması Başladı
Roma'daki Trevi Çeşmesi'ni ziyaret eden turistler, 2 euro ödeme zorunluluğuyla karşılaşacak. Ancak, şehirde yaşayanlar bu ücretin dışındadır.