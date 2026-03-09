Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Özgür Özel Açıklamaları Sertleşiyor

Beştepe’deki kabine toplantısı tamamlandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, toplantı sonrasında basın mensuplarının karşısına geçerek, gündeme dair önemli açıklamalarda bulundu.

ÖZGÜR ÖZEL’İN SÖZLERİNE CEVAP

Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşması sırasında Cumhuriyet Halk Partisi’ne yönelik eleştirilerde bulundu. Erdoğan, “Fakat ana muhalefetin başındaki zat çıkıyor, gün aşırı yaptığı açıklamalarla Türkiye Cumhuriyeti hükümetini içler acısı bir durumda olmakla suçluyor. Açık söylüyorum: Böyle bir sorumsuzluk, böyle bir şuursuzluk olamaz.” dedi.

BATIYA SELAM ÇAKAN TUTUM

Bölgede meydana gelen gerilimlere dikkat çeken Erdoğan, “Daha düne kadar beş dakikalık bir görüşme için muhataplarına yalvaran, batılı ülkelere sizin çıkarlarınızı en iyi biz koruruz diyerek selam çakan bir kifayetsizlikten başka türlü hareket etmesini beklemiyoruz.” ifadelerini kullandı.

MİLLETİMİZİN FERASETİNE HAVALE EDİYORUM

Cumhurbaşkanı, “Değerli vatandaşlarım, tüm bu mücadelenin ortasında ana muhalefetin başındaki zatın, kimsenin önemsemediği ve artık kendi seçmeni dahil pek çok kişinin umursamadığı söylemlerini ibretle takip ediyoruz.” diyerek, doğru ve sağduyulu davranılması çağrısında bulundu.

HÜKÜMETİMİZ ASLA ACİZ İÇİNDE DEĞİLDİR

Ana muhalefetin dış politika vizyonuna değinen Erdoğan, “Ne devletimiz ne de hükümetimiz asla bir aciziyet içinde değildir. Türkiye Cumhuriyeti, diplomasi, savunma ve istihbarat başta olmak üzere her alanda güçlüdür, muktedirdir.” şeklinde konuştu.

POLİTİK AÇIKLAMALAR HASSAS DÖNEMDE YERİ DEĞİL

Cumhurbaşkanı, Türkiye’nin güvenliğini sağlama gayretlerine destek olunması çağrısında bulundu. “Kendi siyasi ikbalini mensubu olduğu milletin istikbalinin önünde tutanlar, ne bizim ne de milletimizin nezdinde asla itibar göremezler.” sözleriyle hükümeti desteklemeye davet etti.

TEDBİRLERİ SATIAK SÜRECEĞİZ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Devletimizin bütün kurumlarını seferber etmiş durumdayız.” diyerek, kriz öncesi ve sonrası için aldıkları tedbirleri açıkladı. Türkiye’nin güvenliği ve vatandaşların huzurunun en büyük öncelikleri olduğunu vurguladı.

DİPLOMASİ TRAFİĞİNE DİKKAT

Erdoğan, Türkiye’nin dengeli bir diplomasi izlediğini belirterek, “Kriz daha fazla büyümeden bir çıkış yolu bulabilmek amacıyla şimdiye kadar 16 liderle görüşme gerçekleştirdik.” dedi.

EŞEL MOBİL SİSTEMİ DEVREYE GİRİYOR

Birçok önlem alarak ekonomi üzerinde oluşabilecek olumsuz etkilere karşı titiz olduklarını belirten Erdoğan, “Vatandaşlarımızı enerji fiyatlarındaki olası artışlardan korumak amacıyla eşel mobil sistemini geçici olarak devreye aldık.” açıklaması yaptı.

UMUT VEREN HABERLER VAR

Ayrıca, Erdoğan, Avrupa Birliği Komisyonu’nun Türkiye’deki ürünlerin de kapsanması gerektiğini belirttiğini ifade ederek, “Bunu doğru yönde atılmış bir adım olarak görüyoruz.” değerlendirmesinde bulundu.

SAVUNMA VE GÜVENLİK TEDBİRLERİ

Cumhurbaşkanı, “F-16’larımız, havadan erken ihbar ve tanker uçaklarımızla muhtemel tehditlere karşı hava sahamızı 7/24 gözlemliyoruz.” diyerek, savunma alanında alınan önlemleri açıkladı.