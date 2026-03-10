Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Pezeşkiyan ile Telefon Görüşmesi

Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan telefon diplomasisi hamlesi. Son günlerde Hatay ve Gaziantep semalarında imha edilen füzelere dair Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Dostluğumuzu zora sokmayın” uyarısında bulunmuştu. Bugün akşam saatlerinde Cumhurbaşkanı Erdoğan ile İran Dışişleri Bakanı Mesud Pezeşkiyan arasında bir telefon görüşmesi gerçekleştirilmiştir.

PEZEŞKİYAN İSRAİL’İ İŞARET ETTİ

Pezeşkiyan, İsrail ve ABD’nin İran ile komşu ülkeler arasında anlaşmazlık oluşturma çabalarında bulunduğunu ve bu medya organlarının İran’ın Türkiye’ye füze saldırısı gerçekleştirdiği iddialarını yaydığını ifade etti. Türkiye’ye yönelik füze saldırısı iddialarının ortadan kaldırılması amacıyla iki ülke arasında ortak bir inceleme ekibi kurulması teklif edildiği öğrenildi.

İLETİŞİM BAŞKANLIĞI’NDAN AÇIKLAMA

İletişim Başkanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, görüşme talebi İran tarafından yapılmıştır. Toplantıda bölgedeki gerilim durumu, diplomatik çağrılar ve Türkiye’nin hava sahası ihlalleri konuları ele alındı. Görüşme esnasında Cumhurbaşkanı Erdoğan, bölgedeki gerilimin azaltılması için diplomasi kanallarının yeniden işlerin önemine dikkat çekerek Türkiye’nin bu doğrultuda çaba göstermeye hazır olduğunu bildirdi. Erdoğan, ayrıca İran’a yönelik hukuksuz müdahaleleri doğru bulmadığını ve İran’ın komşu ülkeleri hedef almasının kabul edilemez olduğunu vurguladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Kardeş ülkelerin hedef alınması kimsenin faydasına değildir, bu tür eylemler sonlandırılmalıdır” mesajını verdi.

İHLALLERE UYARI YAPILDI

Türkiye’nin tarafı olmadığı çatışmalardan olumsuz belirlendiğini dile getiren Erdoğan, hava sahası ihlallerine dair ciddi bir uyarıda bulundu. Herhangi bir sebep altında Türkiye’nin hava sahasının ihlal edilmesinin makul görülemeyeceğini belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, bu alanda gerekli tüm tedbirlerin alınmaya devam edeceğini aktardı. Erdoğan, ayrıca İran’daki Menab kentinde bir okul üzerine gerçekleştirilen saldırıda hayatını kaybeden çocuklar nedeniyle büyük üzüntü duyduğunu ifade etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, İran’ın dini lideri Ali Hamaney için başsağlığı dileğini de yenileyerek, Hamaney’in yeni dini lider olarak seçilmesinin bölgedeki barışa katkı sağlamasını umduğunu dile getirdi.

ERDOĞAN’DAN BELİRGİN UYARI

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İran tarafından ateşlendikten sonra Türkiye’ye yönelen ve havada imha edilen füzelerle ilgili olarak, “Samimi uyarılarımıza rağmen Türkiye’nin dostluğunu zora sokacak son derece yanlış ve provokatif adımlar atılmaya devam ediyor.” ifadelerini paylaştı. Erdoğan, bu tür eylemlerin milletin kalbinde ve zihninde derin yaralar açacağını ve bin yıllık komşuluk ilişkilerine gölge düşürecek bir hesabın içine girilmemesi gerektiğini vurguladı.