Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Roman Vatandaşlara Yeni Genelge

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Roman vatandaşlar için hayata geçirilen politikaları açıkladı.

ROMAN VATANDAŞLAR İÇİN YENİ STRATEJİ BELGESİ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Roman vatandaşların kamu hizmetlerinden daha etkin yararlanabilmesi, sosyoekonomik refah seviyelerinin artırılması ve sosyal uyumun sağlanması amacıyla önemli politikaların uygulamaya konduğunu belirtti. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nın koordinasyonunda yürürlüğe giren 2023/2 sayılı genelge ile 2023-2030 tarihlerini kapsayan Strateji Belgesi ve 2023-2025 dönemini içeren I. Aşama Eylem Planı ile beraber eğitim, sağlık, istihdam, barınma, sosyal hizmetler ve sosyal yardımlar gibi pek çok alanda Roman vatandaşlara destek sağlandığını vurguladı.

EYLEM PLANININ DEVAMLIĞI SAĞLANIYOR

Erdoğan, uygulamaların başarıyla tamamlandığını ve Roman vatandaşlara yönelik çalışmalara devam edeceğini bildirerek, “Eylem planının ikinci safhasına geçilmiştir” şeklinde ifade etti. Bu kapsamda hazırlanan Roman Vatandaşlara Yönelik Strateji Belgesi II. Aşama Eylem Planı’nın 2026-2030 dönemini kapsadığı ve Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nın resmi internet ortamında yayımlanacağı bilgisi verildi.

Strateji Belgesi ve Eylem Planı’nın uygulanması sürecinde ilgili bakanlıklar ile kurumların çalışmalarına katkıda bulunmaları gerektiğini dile getiren Erdoğan, yerel valiliklerin de gerekli destek ve yardımları sunarak iş birliği ve koordinasyon içinde üzerlerine düşen görevleri titizlikle yerine getirmelerini talep etti.