Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Sanal Bahis ve Kumarla Mücadele Açıklaması

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sanal bahis ve kumar sorunuyla mücadele etmek amacıyla kapsamlı bir eylem planını hayata geçirdiklerini açıkladı. Birlik Vakfı’nın 40. kuruluş yıl dönümü etkinliğinde konuşan Erdoğan, “Gençlerimizin rol model gördüğü sporcularımızın, sanatçılarımızın bu mücadeleyi sahiplenmesine ihtiyacımız var. Ailelerimizin bilinçlenmesine, meselenin farkına varmasına ihtiyacımız var.” şeklinde ifade etti.

TEHDİT EDEN MEYDAN OKUMALAR

Küresel düzeyde bir kültür emperyalizmine işaret eden Erdoğan, bireyleri, aileleri ve toplumu tehdit eden risklerin var olduğunu belirtti. “LGBT gibi sapkın akımlardan bağımlılığa, aile kurumuna dönük saldırılara, 86 milyon vatandaşımızı tehdit eden meydan okumalarla yüz yüzeyiz.” sözleriyle siyasi partilere de çağrıda bulundu. Erdoğan, “Siyasi partilerimizin abuk sabuk gündemleri terk edip ülkenin ve milletin can yakıcı sorunlarına odaklanmasına ihtiyacımız var.” yorumunu yaptı.

40 YILDIR SAĞLAM TEMELLER İNŞA EDİYORUZ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Şahsımın da kurucuları arasında yer aldığı Birlik Vakfı, eğitim ve kültür alanında 40 yıldır mühim bir misyonu yerine getiriyor.” diyerek vakfın gençlere bilim, kültür ve sanat alanlarında çeşitli faaliyetlerde bulunduğunu vurguladı. 29 Mayıs 1985’ten bu yana zorluklarla mücadele ettiklerini, Türkiye’ye hizmet eden bireyler yetiştirdiklerini belirtti. Ayrıca, “1916 yılında kurulan Milli Türk Talebe Birliği, Türkiye’nin en köklü öğrenci teşkilatı olarak…” ifadesiyle bu teşkilatın önemine değindi.

KÜLTÜREL TEHDİTLERE KARŞI PLAN GELİŞTİRİYORUZ

Kültür ve geleneklerin dönüştüğü bir dönemde yaşandığına dikkat çeken Erdoğan, hızlı bilgi ve enformasyon yayılımıyla birlikte karşılaşılan yeni zorlukları vurguladı. “Küresel ölçekte kültür emperyalizminin dayatmaları sebebiyle bireyden aileye, aileden topluma uzanan bir tefessüh riski ile karşı karşıyayız.” değerlendirmesini yaptı. Devletin, sanal bahis ve kumar sorunlarıyla ilgili kapsamlı bir eylem planı uygulamaya koyduğunu açıklayan Erdoğan, aileyi güçlendirmek için projeler geliştirdiklerini sözlerine ekledi.

DAYANIŞMA VE BİRLİKTE HAREKET ETME VURGUSU

Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Gençlerimizin rol model gördüğü sporcularımızın, sanatçılarımızın bu mücadeleyi sahiplenmesine ihtiyacımız var.” dediği konuşmasında, ailelerin bu konuda bilinçlenmesi gerektiğinin altını çizdi. Topyekun bir dayanışma ile gençler üzerindeki olumsuz etkilerin önüne geçilebileceğini belirterek, bu kuşatmanın ancak el birliğiyle aşılabileceğini ifade etti.

MUHALEFETİN TUTUMUNA ELEŞTİRİ

Sokak eylemlerinde gençler üzerinden prim yapmaya çalışan unsurları eleştiren Erdoğan, “Ne bir fikir, ne bir öneri ne de bir siyasetin ufkunu açan bir proje… Elle tutulur hiçbir şey yok.” şeklinde konuştu. Ana muhalefet yönetiminin bu tutumdan kurtulmasını isteyen Erdoğan, “Diğer türlü uzaktan kumanda ile kontrol edilenleri ne millet ciddiye alır ne de biz muhatap alırız.” diyerek muhalefeti eleştirdi.