Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Suriye ve İran Üzerine Açıklamalar

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Suudi Arabistan ve Mısır ziyareti sonrasında gerçekleştirilen basın toplantısında, İran-ABD gerilimi, Suriye durumu, Gazze barışı ve yerel idarelerin mali disiplini gibi önemli konuları ele aldı.

İRAN’A ASKERİ MÜDAHALEYE KARŞIYIZ

Erdoğan, ABD ile İran arasındaki artan gerilime dair yaptıkları görüşmeleri değerlendirdi. “İran’a askeri müdahaleye karşı olduğumuzu muhataplarımıza net bir şekilde ilettik. Umarız sorunlar diyalog yoluyla çözülür. Askeri gerilim bu kadar artmışken müzakere masasının kurulması önemlidir” ifadelerini kullandı. Ayrıca, bu konuda ABD Başkanı Donald Trump ile İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan ile yaptığı görüşmelerin ardından diplomatik sürecin devam ettiğini söyledi. Suriye ile ilgili ise, “Hiç kimse çatışmaları körüklemeyi, gerilimi artırmayı aklının ucundan geçirmemeli. Yanlış hesap bugüne kadar hem Şam’dan hem de Ankara’dan dönmüştür” dedi. Türkiye’nin Suriye’deki hedefinin “tüm renkleriyle güçlü ve huzurlu bir Suriye” olduğuna da dikkat çekti.

GAZZE BARIŞ SÜRECİNE DEĞİŞİKLİK

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suudi Arabistan ile savunma sanayiinde önemli iş birliklerine imza atıldığını belirtti. “KAAN ile ilgili övgü dolu birçok geri dönüş aldık. Suudi Arabistan ile bu konuda ortak yatırım söz konusu” dedi. Gazze barış sürecine değinen Erdoğan, “Mısır Cumhurbaşkanı Sayın Abdulfettah es-Sisi ile Gazze barış süreci başta olmak üzere bölgemizi etkileyen konuları ele aldık. Ortak yardımların ulaştırılması için Mısır’ın desteği kritik.” açıklamasında bulundu. Ayrıca, “İsrail’in Gazze’ye yönelik saldırılarının durdurulmasında Mısır ve Suudi Arabistan ile birlikte çalıştık” ifadesini de ekledi.

TÜRKİYE’DEN GAZZE’YE YARDIM GÖSTERİYOR

Türkiye’nin Gazze’deki insani yardımlarını sürdürdüğünü belirten Erdoğan, “İsrail hükümeti maalesef sivilleri hedef almayı sürdürüyor. Ancak Gazze barış planının ilk aşaması tamamlanmıştır. Barış yanlısı olan kim, savaş yanlısı olan kim bir kez daha netleşmiştir.” dedi. Ayrıca, “Bölgede yeni bir savaş istemiyoruz” diyerek, barışı sağlamak için büyük çaba sarf ettiklerini vurguladı.

YEREL YÖNETİMLERDE MALİ DİSİPLİN

Erdoğan, yerel yönetimlerle merkezi idare arasındaki yetki çatışmalarının modernize edilmesi gerektiğini ifade etti. “Belediyelerde mali disiplinin artırılması bir gereklilik olmuştur” diyen Erdoğan, finansmanın etkin kullanılması gerektiğinin altını çizdi. Ziyaretlerine ilişkin genel değerlendirmesinde, “İki ülkenin liderleriyle görüşmelerimiz çok verimli geçti. Ticaret hacminin önümüzdeki yıllarda artacağını öngörüyoruz” ifadelerini kullandı.

İLİŞKİLERİ GELİŞTİRME HEDEFİ

Erdoğan, iki ülke arasında savunma ve enerji alanında önemli anlaşmalar yapıldığını belirtti. Yapılan yenilenebilir enerji anlaşmasıyla Suudi Arabistan’ın Türkiye’de önemli yatırımlar gerçekleştireceğini söyledi. “İlk aşamada Sivas ve Karaman’da güneş enerji santralleri inşa edilecektir” dedi. Suudi Arabistan ile güçlü ilişkilere sahip olduklarını belirten Erdoğan, bu ilişkilerin her alanda gelişmesi için çaba gösterileceğini açıkladı.

SURİYE’DEKİ DURUMUN DEĞERLENDİRİLMESİ

Suriye’deki son gelişmelerin ‘Terörsüz Türkiye’ projesine ivme kazandırdığına vurgu yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Yanlış hesap hem Şam’dan hem de Ankara’dan dönecektir” dedi. Türkiye’nin hedefinin, Suriye’nin kuzeyindeki istikrarı sağlamak ve terör tehdidini ortadan kaldırmak olduğunu belirtti. Ayrıca, Suriye halkıyla olan bağların güçlü olduğunu ifade ederek, Türkiye’nin sorunun terörle mücadele edildiğini belirtti.

İRAN’LA GÖRÜŞMELERİN SÜRECİ

Erdoğan, İran ile ABD arasında yaşanan gerginliğin düşürülmesi için çalışmalarına devam ettiklerini kaydetti. “Bu sürecin çözüm yolu çatışmalar değil, uzlaşma zemininde buluşmaktır” diye konuşan Erdoğan, müzakerelerin önemini vurgulayarak, “Askeri gerilim bu kadar artmışken müzakere masasının bir an önce kurulması gerekkmektedir.” ifadesini kullandı.