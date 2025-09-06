Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan ‘Terörsüz Türkiye’ Vurgusu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Malatya Valilik Binası Açılış Töreni’ne katıldı. Erdoğan’ın ikinci durağı 300 bininci Afet Konutu Kura Çekimi, Anahtar Teslimi ve Yapımı Tamamlanan Yatırımların Toplu Açılış Töreni oldu. Burada önemli açıklamalar yaptı ve ‘Terörsüz Türkiye’ sürecinde azimle ilerlemeye devam edeceklerini ifade etti.

GENÇLERE VE SPOR TAKIMLARINA DESTEK

Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Sizlerin vasıtasıyla Malatya’mızın 13 ilçesindeki her bir kardeşime selamlarımı sevgilerimi gönderiyorum. Hatay, Kahramanmaraş, Adıyaman’da bizleri takip eden kardeşlerimize selamlarımı iletiyorum. A Milli Voleybol Takımı’mızı ve A Milli Basketbol Takımımızı aldıkları neticeler nedeniyle kutluyorum. A Milli Futbol Takımı’mıza da İspanya maçında başarılar diliyorum.” dedi.

PROJELERİMİZİ DEVAM ETTİRİYORUZ

Erdoğan, “Örgütün Suriye’deki uzantılarını kışkırtarak destek veriyor. Hedefleri belli, o da ilerleyen süreci yavaşlatmak. Bilmedikleri bir şey var. Biz çok ama çok idmanlıyız. Allah’ın izniyle kurulmaya çalışılan tuzağa düşmeyeceğiz. İlmek ilmek ördüğümüz süreci kurban etmeyeceğiz. Yetti. Savaş ve terör baronları emellerine ulaşamayacak.” şeklinde konuştu.

VATANDAŞLARIMIZ İÇİN HUZUR DİLİYORUZ

Cumhurbaşkanı, “Bugün 300 bininci konutumuzun anahtarını teslim ediyoruz. Aynı zamanda yeni yatırımlarımızın açılışını yapmanın da gururunu yaşıyoruz. Hak sahibi her bir vatandaşımızın bu hanelerde gönül huzuruyla oturmalarını temenni ediyorum.” ifadelerini kullandı.

MALATYA HALKINA TEŞEKKÜR

Battal Gazi’nin diyarında olduklarını belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Malatya halkına ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Bugüne kadar şartlar ne olursa olsun Malatya’yı asla ihmal etmedik. Malatya halkına aşkla hizmet ettik. Bundan sonra aynı sevdayla sizler için çalışmaya devam edeceğiz.” dedi.

DEPREM ŞEHİTLERİNE RAHMET

Cumhurbaşkanı, “6 Şubat depremlerinden en fazla etkilenen illerinden biri de Malatya idi. 53 bin 737 canımızı kara toprağın bağrına verdik. Deprem şehitlerimize bir kez daha Allah’tan rahmet diliyorum.” dedi.

YENİ UMUTLAR YEŞERTİYORUZ

“6 Şubat’ın sızısı, sancısı bizim derdimiz oldu. Milletimizle el ele vererek şehirlerimizi yeniden ayağa kaldıracağız dedik. Devletimizin tüm kurumları 7/24 çalıştı. Umutları sıfırdan yeşertmeyi başardık.” diyerek sürecin önemine dikkat çekti.

ÇALIŞMALAR DEVAM EDİYOR

Cumhurbaşkanı, “Yapılanları, ortaya konulan emeği görüyorsunuz. Bugün Malatya’da 300 bininci konutun anahtarını teslim ediyoruz. Her 3 hak sahibi vatandaşımızdan 2’sini evine kavuşturmuş oluyoruz.” ifadelerini kullandı.

MALATYA’DA HAK SAHİBİ 43 BİN 408 İKAMET EDİYOR

Bugünkü törenle, il ve ilçe merkezlerinde toplamda 9 bin 39 konutun kurasının çekileceğini açıklayan Cumhurbaşkanı, “Malatya’da 43 bin 408 hak sahibi yuvasının anahtarına kavuşuyor.” dedi.

YATIRIMLAR ÜLKENİN GELECEĞİ İÇİN ÖNEMLİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Bugün 41 yeni yatırımın da açılışını yapıyoruz. Bu yatırımlarımızla Malatya’mıza yeni bir çehre kazandırıyoruz.” diyerek ekonomik yatırımların önemini vurguladı.

TARIM DESTEKLERİ SÜRECEK

Ayrıca, “Nisan ayında yaşadığımız zirai don olayı nedeniyle tarım sigortası olanların 3,1 milyar liralık ödemelerini yaptık. Sigortası olmayan üreticimiz için ise 3,8 milyar liralık ödemeler yapılacak.” sözleriyle tarım alanındaki desteklerini açıkladı.

MUHALEFETE YÜKLENDİ

Cumhurbaşkanı, “Ana muhalefetin içler acısı halini görebiliyorsunuz. Ara sıra yolları Avrupa’ya düşüyor, o zamanda bizi şikayet etmek oluyor.” diyerek muhalefeti eleştirdi.

SİYASİ GÜNDEMLERİ ÖNEMLİ DEĞİL

“Türk siyasetine ve konumuna asla yakışmayan sözler ediyorlar. Al birini vur ötekine. Biz Türkiye için koşturmaya devam ediyoruz. Yatırımlarımızın tüm Malatyalı hemşerilerimize hayırlı olmasını diliyorum.” diyerek kapanış yaptı.