Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Türk Dünyası Üzerine Makale

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, “Avrasya’da Barışın Anahtarı: Türk Dünyası” isimli bir makale kaleme aldı.

BÖLGESEL ÇATIŞMALAR EN ÖNEMLİ MEYDAN OKUMALAR

Yazısında, “Bölgesel çatışmalar ve krizler bugün küresel ölçekte ortak güvenliğimize, ekonomik refahımıza ve istikrarımıza yönelik kapsamlı birer meydan okuma niteliğindedir.” ifadelerine yer veren Erdoğan, İsrail’e yönelik eleştirilerini de dile getirdi. Cumhurbaşkanı, “İsrail, işlediği insanlık suçlarıyla insanlığın ortak değerlerini ayaklar altına almaktadır.” dedi.

ANLAŞMAZLIKLARIN ÇÖZÜMÜ İÇİN BÖLGE ÜLKELERİNE VURGU

Erdoğan, “Bölgesel anlaşmazlıkların öncelikle bölge ülkelerinin kurumsal inisiyatifleriyle çözülmesi gerektiğine inanıyoruz.” diyerek, uygulama gerekliliğine değindi ve ekledi: “Türkiye olarak, küresel ve bölgesel krizlerin üstesinden ancak ‘uygulanabilir kurallara dayalı bir düzen inşa ederek gelinebileceğini savunuyoruz. Küresel sistem, çatışmacı jeopolitik rekabetin getirdiği yeni asimetrik riskler, enerji arz güvenliğinde yaşanan kırılmalar ve buna bağlı finansal dalgalanmalar karşısında ciddi bir stres testiyle karşı karşıyadır.”