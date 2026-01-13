Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan YPG Uyarısı ve Halep Açıklaması

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dünkü AK Parti MYK toplantısında Suriye’nin kuzeyindeki çatışmalar ve geleceği hakkında kritik bilgiler sundu. Erdoğan’ın açıklamaları, canlı yayında aktarıldı. Cumhurbaşkanı, olası tehditlere karşı tüm tedbirlerin alındığını belirtti.

YPG’NİN TEMİZLENMESİNE VURGU

Erdoğan, Halep’in YPG unsurlarından temizlenmesinin Suriye’de barış ve huzur açısından önemli bir kazanım olduğunu ifade ederek, “Türk, Kürt ve Araplar arasında kardeşliğin bozulmasına izin veremeyiz.” dedi. Ayrıca, terör örgütünün Suriye hükümetinin kuşatıcı anlayışıyla hareket ettiğine dikkat çekti.

10 MART MUTABAKATI UYARISI

Cumhurbaşkanı, Suriye yönetimi ile Suriye Demokratik Güçleri (SDG) arasında imzalanan 10 Mart Mutabakatı’na da değinerek, “Halep’teki olaylar 10 Mart Mutabakatı’nın uygulanması doğrultusunda tarihi bir fırsat sundu.” şeklinde konuştu.

HALEP’TE KONTROL SAĞLANDI

Suriye’nin Halep kent merkezindeki operasyonlar sona ermişti. Suriye ordusu, terör örgütü YPG/SDG’nin sıkıştığı son bölge olan Şeyh Maksud’un da kurtarıldığını bildirdi. Terör örgütü mensupları, tahliye uzlaşması çerçevesinde otobüslerle kentten ayrıldı.

ÇATIŞMALARIN SEBEBİ

2025 Mart’ında SDG ile Şam yönetimi, SDG unsurlarının 2025 sonuna kadar devlet kurumlarına entegrasyonu konusunda anlaşma sağlamıştı. Ancak yıl sonuna gelinmesine rağmen entegrasyon gerçekleşmeyince bölgedeki SDG unsurları ve Şam yönetimi arasında çatışmalar yeniden başladı. 6 Ocak’ta yeniden patlak veren çatışmalar, Suriye ordusunun Şeyh Maksud ve Eşrefiye gibi Halep’in SDG kontrolündeki bölgelerine yönelik operasyonlarıyla büyüdü. Suriye ordusu, terör örgütü YPG/SDG unsurlarının sıkıştığı son mahalle olan Şeyh Maksud’un da очистилиğini duyurdu ve tahliye uzlaşması ile örgüt mensuplarının otobüslerle kentten gönderildiğini bildirdi. Suriye ordusu ile YPG/SDG arasındaki çatışmalarda en az 30 kişinin hayatını kaybettiği öğrenildi.