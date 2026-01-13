Suriye Savunma Bakanlığı’ndan YPG/SDG’ye Askeri Uyarı

Suriye’de YPG/SDG’ye yönelik yeni bir askerî hareket gerçekleştirildi. Suriye Savunma Bakanlığı, Fırat Nehri’nin batısındaki YPG/SDG denetimindeki bölgeyi askeri alan olarak ilan etti. Bakanlık, YPG/SDG’deki tüm silahlı unsurların Fırat Nehri’nin doğusuna geri çekilmesini talep etti. Suriye Ordusu ve YPG/SDG unsurları, 6 Ocak 2026 tarihinde yeniden çatışmalara başlarken, Halep kentine düzenlenen operasyon ile terör örgütü üyeleri bölgeden uzaklaştırılmıştı. Terör mensupları, tahliye süreci çerçevesinde otobüslerle kentten çıkarılmıştı.

ÇATIŞMALARIN ARTAN ŞİDDETİ

2025 yılı Mart ayında, SDG ile Şam yönetimi arasında, SDG unsurlarının 2025 yılı sonuna kadar devlet kurumlarına entegrasyonu konusunda bir anlaşma yapılmıştı. Ancak, yıl bitmesine rağmen bu entegrasyon gerçekleştirilemeyince, bölgedeki SDG unsurları ve Şam yönetimi arasında gerginlik tekrar baş göstermişti. 6 Ocak’ta yeniden alevlenen çatışmalar, Suriye Ordusu’nun yürüttüğü operasyonlar ile büyümüş ve Halep’in SDG kontrolündeki Şeyh Maksud ve Eşrefiye gibi mahallelerinin bu unsurlardan temizlenmesi sağlanmıştı. Suriye Ordusu, en son terör örgütü YPG/SDG’nin sıkıştığı Şeyh Maksud mahallesinin de kurtarıldığını açıkladı.

ÖLÜ SAYISI VE SON DURUM

Suriye Ordusu ile terör örgütü YPG/SDG arasında yaşanan çatışmalarda, en az 30 kişinin hayatını kaybettiği bildiriliyor. Bu çatışmalar, bölgedeki gerginliği daha da artırırken, Suriye’nin geleceği açısından önemli bir gelişme olarak değerlendiriliyor.