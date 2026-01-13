Suriye Savunma Bakanlığı’ndan YPG/SDG’ye Askeri Uyarı

suriye-savunma-bakanligi-ndan-ypg-sdg-ye-askeri-uyari

Suriye’de YPG/SDG’ye yönelik yeni bir askerî hareket gerçekleştirildi. Suriye Savunma Bakanlığı, Fırat Nehri’nin batısındaki YPG/SDG denetimindeki bölgeyi askeri alan olarak ilan etti. Bakanlık, YPG/SDG’deki tüm silahlı unsurların Fırat Nehri’nin doğusuna geri çekilmesini talep etti. Suriye Ordusu ve YPG/SDG unsurları, 6 Ocak 2026 tarihinde yeniden çatışmalara başlarken, Halep kentine düzenlenen operasyon ile terör örgütü üyeleri bölgeden uzaklaştırılmıştı. Terör mensupları, tahliye süreci çerçevesinde otobüslerle kentten çıkarılmıştı.

ÇATIŞMALARIN ARTAN ŞİDDETİ

2025 yılı Mart ayında, SDG ile Şam yönetimi arasında, SDG unsurlarının 2025 yılı sonuna kadar devlet kurumlarına entegrasyonu konusunda bir anlaşma yapılmıştı. Ancak, yıl bitmesine rağmen bu entegrasyon gerçekleştirilemeyince, bölgedeki SDG unsurları ve Şam yönetimi arasında gerginlik tekrar baş göstermişti. 6 Ocak’ta yeniden alevlenen çatışmalar, Suriye Ordusu’nun yürüttüğü operasyonlar ile büyümüş ve Halep’in SDG kontrolündeki Şeyh Maksud ve Eşrefiye gibi mahallelerinin bu unsurlardan temizlenmesi sağlanmıştı. Suriye Ordusu, en son terör örgütü YPG/SDG’nin sıkıştığı Şeyh Maksud mahallesinin de kurtarıldığını açıkladı.

ÖLÜ SAYISI VE SON DURUM

Suriye Ordusu ile terör örgütü YPG/SDG arasında yaşanan çatışmalarda, en az 30 kişinin hayatını kaybettiği bildiriliyor. Bu çatışmalar, bölgedeki gerginliği daha da artırırken, Suriye’nin geleceği açısından önemli bir gelişme olarak değerlendiriliyor.

FLAŞ FLAŞ FLAŞ

Gündem

Aziz Yıldırım Bebek Otel Üzerine Açıklama Yaptı

Eski Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım, Bebek Otel'indeki fotoğrafının izinsiz kullanımına yanıt vererek, orada 20 yıldan fazla süredir kalmadığını belirtti.
Gündem

Türkiye Kırtasiye Sektörü Dijitalleşme ve Markalaşmaya Yöneliyor

TÜKİD, 2026 hedefleri arasında güvenli ürün, markalaşma ve dijitalizasyonu öncelikli kılarak Avrupa ile Körfez ülkelerinde yeni ihracat fırsatlarını değerlendiriyor.
Gündem

Oktay Kaynarca Açıklama Yaptı Uyuşturucu Operasyonlarına Destek Verdi

Uyuşturucu soruşturması kapsamında gözaltına alınan Oktay Kaynarca, operasyonları desteklemesine dikkat çekerek "Alnım açık, başım dik" ifadesini kullandı.
Gündem

Apple Siri’ye Gemini Entegrasyonuyla Rekabeti Artırıyor

Apple, Siri'nin güncellenmiş versiyonunda Google'ın Gemini yapay zeka modellerini entegre ederek sesli asistan deneyimini geliştirmeyi hedefliyor.
Gündem

ABD’den İran Vatandaşlarına Acil Ayrılma Uyarısı

ABD, İran’daki protestolar nedeniyle vatandaşlarını uyararak, “Ülkeyi derhal terk edin” talimatı verdi. Gösterilerin etkisinin artması üzerine bu adım atıldığı belirtildi.

Haber Aktüel, son dakika haberler servis eden, reklamsız bir haber sitesidir.