Taşınmaz Satışlarında Güvenli Ödeme Sistemi Geliyor

Bakanlıktan edinilen bilgiye göre, gayrimenkul satışlarında ödemelerin genellikle taraflar arasında doğrudan yapıldığı belirtiliyor. Bu durum, kayıt dışı işlemler ile alıcı ve satıcıların dolandırıcılık ve sahtecilik gibi olumsuz durumlarla karşılaşmasına yol açabiliyor. Ayrıca, bu uygulama, tarafların yüksek miktarda nakit taşımasına neden olduğu için hırsızlık gibi riskleri de gündeme getiriyor.

GÜVENLİ ÖDEME SİSTEMİ GELİYOR

Ticaret Bakanlığı, gayrimenkul satışlarında alıcı ve satıcıların dolandırıcılık, hırsızlık ve sahtecilik risklerine maruz kalmaması, kayıt dışılığın azaltılması ve para transferinin güvenli bir ortamda yapılabilmesi amacıyla, ikinci el araç satışlarında uygulanan Güvenli Ödeme Sistemi’ni gayrimenkul satışlarında da zorunlu hale getirme hazırlığındadır. Bu doğrultuda, Taşınmaz Ticareti Hakkında Yönetmelik’te bir değişiklik çalışması uygulamaya konuldu.

DEĞİŞİKLİK 2026 YILINDAN İTİBAREN GEÇERLİ

Söz konusu değişiklikle, 1 Mayıs 2026 tarihinden itibaren gayrimenkul satışlarında ödemenin nakit, havale veya elektronik fon transferi ile yapılması durumunda, mülkiyetin bu işlemlerle eş zamanlı olarak değişmesini sağlayan bir sistem üzerinden gerçekleştirilmesi zorunlu olacak. Yönetmelik değişikliği taslağı, ilgili kamu kurumları ve sektör temsilcilerinin görüşlerine sunuldu. Gelen görüşler doğrultusunda taslağın nihai şekli belirlenecek.