Erdoğan İmamoğlu’na Açtığı Davada Tazminat Kararı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, kendisine yönelik sarf edilen sözler sebebiyle Ekrem İmamoğlu’na açtığı manevi tazminat davasında nihai karar verildi. İstanbul 23. Asliye Hukuk Mahkemesi’nde yapılan duruşmaya, her iki tarafın avukatları katılım sağladı. Duruşmada söz alan davacı avukatı Ferah Yıldız, İmamoğlu’nun açıklamalarıyla müvekkili Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı ve kamu organlarını açıkça hedef aldığını öne sürdü. Yıldız, karşı tarafın iddialarını destekleyecek yeterli delil sunamadığını da ifade etti. Davalı avukatı ise duruşmanın ertelenmesini talep etti.

HAKİM ARA KARARINI HATIRLATTI

Hakim, daha önceki duruşmalarda yapılan ara karara değinerek, davanın sözlü olarak yürütüleceği belirtilmişti. Tarafların duruşmaya katılmamaları halinde davanın sonuçlandırılacağı da vurgulandı. Son sözün avukat Yıldız’a verilmesi üzerine, talepleri doğrultusunda davanın kabul edilmesi talebinde bulundu.

MAHKEME 150 BİN LİRA TAZMİNAT ÖDETTİ

Hakim, kararını açıklayarak, davanın kısmen kabul edilmesine ve Ekrem İmamoğlu’ndan 150 bin lira manevi tazminatın, olay tarihinden itibaren yasal faiziyle birlikte Cumhurbaşkanı Erdoğan’a verilmesine hükmetti.

NE OLMUŞTU?

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın avukatı Ahmet Özel tarafından İstanbul Nöbetçi Asliye Hukuk Mahkemesi’ne sunulan dava dilekçesinde, Ekrem İmamoğlu’nun 20 Mart 2025 tarihinde sosyal medya hesabından, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın kişilik ve mesleki hayatına yönelik ifadeler sarf ettiği belirtiliyor. Dilekçede, yaşanan haksız fiil doğrultusunda davanın kabul edilerek, 250 bin lira manevi tazminatın olay tarihinden itibaren yasal faiziyle tazmin edilmesi talep edilmişti.

