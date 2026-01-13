Selen Görgüzel’in İfadesi Detaylandı

İSTANBUL CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI’NDAN ÖNEMLİ AÇIKLAMALAR

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın Kaçakçılık, Narkotik ve Ekonomik Suçları Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturmada, şüphelilerden biri olan Görgüzel, savcılıkta verdiği ifadesinde, şüpheli Rabia Karaca ile birlikte özel bir uçakta çekilmiş fotoğrafının incelendiğini bildirdi. Görgüzel, Kıbrıs’taki tatilinin sonrasında bu uçağa bindiğini ve bu tatilin düzenlenmesinde kendisine Emel Müftüoğlu tarafından yardım edildiğini ifade etti.

KIBRIS TATİLİ VE KUMAR OYUNLARI

Görgüzel, Kıbrıs tatili sırasında Emel Müftüoğlu’nun firari sanık Murat Gülibrahimoğlu’ndan kumar oynamak için casino çipi aldığını ve bu ikilinin yüksek meblağlarda kumar oynadığını belirtti. “Tatilimizde ismini şu an hatırlayamadığım bazı kişiler de vardı. Gülibrahimoğlu ve yanındaki kızlar özel bir odaya geçerek kumar oynamaya devam ettiler” diyen Görgüzel, kendisinin tatilde kimseyi fuhuşa teşvik etmediğini vurguladı.

UÇAĞA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

Görgüzel, tatil dönüşünde bindiği uçağın Ekrem İmamoğlu’na ait özel jet olduğunu çok sonradan öğrendiğini kaydetti. “Bu uçağın İmamoğlu’nun özel jeti olduğunu bilseydim kullanmazdım” şeklinde bir ifade kullanan Görgüzel, uçaktaki kapalı odaya girmediğini ve işle ilgili sohbetlerin üzerinden çok zaman geçtiği için detayları hatırlamadığını ileri sürdü. “Bu uçakta kesinlikle uyuşturucu kullanmadım” dedi.

GENÇ KIZLARA YAPTIĞI UYARILAR

Uçakta genç kızların arka odaya sıklıkla gittiğini fark ettiğini söyleyen Görgüzel, onlara “Yazık değil mi, kendinizi kullandırıyorsunuz” şeklinde bir uyarı yaptığını, ilgili kadınların uçakla kim veya kimler tarafından gönderildiğine dair bilgi sahibi olmadığını savundu.