Cumhurbaşkanı Erdoğan Diplomasi Trafiğiyle İran Riskini Değerlendiriyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İran’ın bölgede genişleme olasılığına karşı diplomatik girişimlerde bulunuyor. Bu çerçevede, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Malezya Başbakanı Enver İbrahim ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile telefon görüşmeleri gerçekleştirdi. Erdoğan, Macron ile olan görüşmesinde Türkiye-Fransa ikili ilişkilerini, bölgedeki çatışmaları ve global meseleleri değerlendirdi. Cumhurbaşkanı, Türkiye’nin İran’daki gelişmeleri dikkatle izlediğini, artan sivil ölümlerinden duyduğu üzüntüyü dile getirerek, çatışmaların bölgeye yayılmasına asla müsaade edilemeyeceğini vurguladı.

DÜNYA İÇİN İSTİKRARSIZLIK KAYNAĞI OLUR

Erdoğan, İran’da yaşanan çatışmaların uzun süre devam etmesinin hem bölge hem de dünya için büyük bir istikrarsızlık yaratacağına dikkat çekerek, Türkiye’nin diplomasi platformunu güçlendirmek ve müzakerelere geri dönmek için yoğun çaba sarf ettiğini belirtti. Ayrıca, bölgedeki ve dünya üzerindeki çatışmaların NATO müttefikleri arasındaki savunma iş birliklerini artırma gerekliliğini ortaya koyduğunun altını çizerek, savunma sanayii alanındaki ortak adımların hızlandırılmasının önemine işaret etti.

GEÇMİŞ OLSUN TELEFONU

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile de bir görüşme yaparak, Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti’ne yönelik saldırıları ele aldı. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı tarafından yapılan açıklamada, Erdoğan’ın insansız hava araçlarıyla gerçekleştirilen saldırıyı kınadığı ve Aliyev ile Azerbaycan halkına geçmiş olsun dileklerini ilettiği ifade edildi. Erdoğan, Malezya Başbakanı İbrahim ile yaptığı görüşmede ise Türkiye- Malezya ikili ilişkileri ve bölgesel ile global gelişmeler hakkında fikir alışverişinde bulundu.

ÇATIŞMALAR YAKINDAN TAKİP EDİLİYOR

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İran’daki çatışma ortamının Türkiye tarafından dikkatle izlendiğini söyleyerek, liderlerle barış odaklı temaslarının devam edeceğini aktardı. Bölgedeki gerginliklerin Türkiye’nin diplomasi çabalarıyla yeniden ele alınması gerektiğinin altını çizen Erdoğan, çatışmaların uzamasının bölgeyi daha karmaşık süreçlerle karşı karşıya bırakabileceği konusunda uyarıda bulundu.