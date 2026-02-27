Cumhurbaşkanı Erdoğan, Erbakan’ı 15’inci Yılında Andı

cumhurbaskani-erdogan-erbakan-i-15-inci-yilinda-andi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal medya platformunda yaptığı paylaşımda, “Ülkemize ve milletimize çok önemli hizmetlerde bulunan, 54’üncü Hükümetin Başbakanı, Milli Görüş Hareketi’nin kurucusu Prof. Dr. Necmettin Erbakan hocamızı ebedi aleme irtihalinin 15’inci yılında rahmetle, hürmetle yad ediyorum.” ifadelerini kullandı.

ERDOĞAN’DAN ERBAKAN’A ANMA PAYLAŞIMI

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Erbakan’ın ebediyete intikalinin 15. yılına özel bir mesaj paylaşarak, ona olan saygı ve sevgisini dile getirdi. Bu paylaşımda, Erbakan’ın ülkeye olan katkılarına vurgu yaparak, halkın gözünde önemli bir yer edindiğini belirtti.

ULUSAL HİZMETLERE DEĞİNDİ

Erdoğan, Necmettin Erbakan’ın, ülke için sunduğu hizmetlerin unutulmadığını ifade etti. 54’üncü Hükümetin Başbakanı olarak gerçekleştirdiği projeler ve Milli Görüş Hareketi ile toplumda önemli bir yer edindiğini belirtti.

