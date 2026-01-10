Cumhurbaşkanı Erdoğan Fenerbahçe’yi Süper Kupa Zaferi İçin Tebrik Etti

2025 Süper Kupa finalinde Fenerbahçe, Galatasaray ile Atatürk Olimpiyat Stadyumu’nda karşılaştı. Hakem Halil Umut Meler’in yönetiminde gerçekleşen mücadelede sarı-lacivertli ekip, ezeli rakibini 2-0’lık skorla mağlup ederek kupanın sahibi oldu. Domenico Tedesco yönetimindeki Fenerbahçe, ilk yarıda ve ikinci yarının başında bulduğu gollerle galibiyeti elde etti. Fenerbahçe’nin golleri, 28. dakikada Matteo Guendouzi ve 48. dakikada Jayden Oosterwolde’den geldi. Bu sonuçla Fenerbahçe, Süper Kupa’da uzun bir aradan sonra şampiyonluk sevinci yaşadı. Sarı-lacivertliler, en son 2014 yılında bu organizasyonda zafer elde etmişti. 2025 yılına ait zaferiyle birlikte Fenerbahçe, Süper Kupa’yı toplamda 10. kez müzesine götürmüş oldu.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN’DAN TEBRİK

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, finalin ardından sosyal medya platformu üzerinden bir tebrik mesajı yayınladı. Erdoğan, mesajında “2025 Turkcell Süper Kupa final mücadelesinde Galatasaray’ı mağlup ederek şampiyonluğa ulaşan Fenerbahçe’yi ve tüm Fenerbahçe camiasını gönülden tebrik ediyorum.” ifadelerine yer verdi.