Cumhurbaşkanı Erdoğan Galatasaray’a Başarılarından Dolayı Tebrik Etti

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu rövanşında zorlu bir karşılaşma geçirdi. Uzatmalara giden mücadelede Juventus’a 3-2’lik skorla yenilmesine rağmen, toplamda 4-3’lük üstünlükle son 16’ya adını yazdırmayı başardı.

CUMHURBAŞKANI’NDAN TEBRİKLER

Başarılarının ardından, Cumhurbaşkanı Erdoğan, sarı-kırmızılıların teknik ekibi ve futbolcularıyla telefon vasıtasıyla görüşerek kutlamalarını iletti. Maçta yer alan Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak da, oyuncu ve teknik kadroyla bir araya gelerek UEFA Şampiyonlar Ligi’nde son 16’ya ulaşmaları dolayısıyla tebriklerini sundu.