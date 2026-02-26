Volkswagen’den Avrupa’da Sahtekarlık Uyarısı

Avrupa’daki ikinci el otomobil pazarında artan dolandırıcılık olayları sebebiyle Volkswagen, bir güvenlik uyarısı yayımlamak zorunda kaldı. Şirket, özellikle Almanya, Avusturya ve İsviçre’deki pek çok müşterinin sahte web siteleri tarafından hedef alındığını açıkladı.

YÜZDE 30 İNDİRİM TUZAĞI

Dolandırıcılar, son derece gerçekçi görünen profesyonel ikinci el otomobil satış platformları oluşturarak yalnızca Volkswagen modellerine yer veriyor. Bu sahte platformlarda yer alan araçlar, normal fiyatların yüzde 20 ila 30 oranında altında gösterilmesiyle alıcıları kolayca yanıltıyor.

GÖRMEDEN ÖDEME YAPMAYIN

Cazip fiyat tekliflerine kapılan tüketiciler, otomobili fiziksel olarak kontrol etmeden kapora veya tam ödeme yapmaları durumunda dolandırıldıklarını acı bir şekilde öğreniyor. Volkswagen yetkilileri, müşterilerine aracın gerçekte incelenmeden asla para transferi gerçekleştirilmemesi gerektiğini önemle hatırlatıyor.

İLETİŞİM BİLGİLERİNİ DOĞRULAYIN

Alman üretici, alışveriş yapılan web sitelerindeki telefon numaralarının, e-posta adreslerinin ve banka hesap bilgilerinin şirketle resmi bir ilişki taşıyıp taşımadığını mutlaka iki kez kontrol etmelerini istiyor. Ayrıca bu dolandırıcılıklardan etkilenen tüm kullanıcıların zaman kaybetmeden yerel güvenlik güçleriyle iletişim kurmaları gerektiği vurgulanıyor.