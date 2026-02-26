Galatasaray’ın Şampiyonlar Ligi’nde Rakipleri Belli Oluyor

galatasaray-in-sampiyonlar-ligi-nde-rakipleri-belli-oluyor

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 play-off turu rövanşında İtalya’nın köklü temsilcisi Juventus ile mücadele etti. Sarı-kırmızılı ekip, evindeki ilk karşılaşmayı 5-2’lik bir skorla galip tamamladı. Rövanş karşılaşmasında toplamda 3-2’lik sonuçla kaybetmesine rağmen Galatasaray, turu geçerek çeyrek finale yükselmeyi başardı.

ŞAMPİYONLAR LİGİ KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN?

Şampiyonlar Ligi’nde son 16 turu için kura çekimi bu cuma günü gerçekleştirilecek. Galatasaray, bu aşamada Liverpool ya da Tottenham ile eşleşecek. Sarı-kırmızılılar, Liverpool ile bu sezon lig mücadelesinde karşı karşıya gelirken, Tottenham ile ise geçen yıl UEFA Avrupa Ligi çerçevesinde bir maç yapmıştı.

