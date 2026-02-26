Uçakta Powerbank Yangını Yolcu Yaraladı

İstanbul’a giden uçakta powerbank yangını yaşandı

Ural Havayolları’nın 22 Şubat’ta gerçekleştirdiği U6773 sefer sayılı uçağında, Rusya’nın Ekaterinburg Koltsovo Havalimanı’ndan havalanan uçakta kısa süreli bir panik meydana geldi. Airbus A320 tipi uçakta, bir yolcunun telefonunu şarj etmek için kullandığı powerbank’ın duman çıkarmasının ardından alev aldığı bildirildi.

POWERBANK’TAN DUMAN ÇIKTI

Uçak havalandıktan hemen sonra bir yolcunun yanında bulunan taşınabilir şarj cihazının duman çıkarması sonrasında yangın başladı. Kabin ekibi hemen olaya müdahale etti ve yolcu hafif yaralanarak durumu atlattı. Yangın söndürme tüpü ile alevlerin kontrol altına alınmasının akabinde, yanmış cihaz metal bir kap içerisine konularak suyla soğutuldu. Yolcuya, kabin ekibinin profesyonel müdahalesinin ardından soğuk suyla ilk yardım uygulandı ve şikayette bulunmadığı ifade edildi.

UÇAK GÜVENLE İNDİ

Havayolu şirketi tarafından yapılan açıklamada, “Uçakta bir yolcunun powerbank’i duman çıkarmaya başladı. Cihazı, kabin memuru-eğitmenin uyumlu ve profesyonel eylemleri sayesinde söndürmeyi başardık. Uçak normal uçuşuna devam etti ve İstanbul Havalimanı’na güvenle indi” denildi. Olay sonrası uçuş, planlandığı gibi sorunsuz bir şekilde tamamlandı.