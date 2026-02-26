Kütahya’da Bebeğin İsminden Kayınpeder Damat Kavgası

KÜTAHYA’DA BEBEK İSMİ YÜZÜNDEN DRAMATİK SALDIRI

Kütahya’da yeni doğan bir bebek için düşünülen isim, aile üyeleri arasında büyük bir kargaşaya yol açtı. Olay, 100. Yıl Mahallesi Şehit Sadık Uçak Sokak’ta gerçekleşti. İddialara göre, aile içinde yaşanan isim tartışması kısa sürede tırmanarak kavga haline dönüştü. Kayınpeder A.E., aracından aldığı tüfekle damadı S.D.’ye ateş açtı.

BASKET KURBANI YOĞUN BAKIMDA

Saldırı sonucunda bacağına saçmalar isabet eden damat S.D. yaralandı. Olayı duyan sağlık ve polis ekipleri, hızla bölgeye intikal etti. Yaralı S.D., olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından yakındaki özel hastaneye kaldırıldı ve sonrasında Kütahya Şehir Hastanesi’ne sevk edildi.

ŞÜPHELİ GÖZALTINDA

Olayın ardından, kayınpeder A.E. polis ekipleri tarafından tüfekle birlikte yakalanarak gözaltına alındı. Olayla ilgili olarak başlatılan soruşturma ise devam ediyor.

