Stellantis Beşinci Yılında Mali Krizle Yüz Yüze

Stellantis, beşinci yılında mali zorluklarla karşı karşıya

BÜYÜK KAYIP BEKLENİYOR

2021 yılında PSA Grubu ve FCA’nın birleşmesiyle hayat bulan Stellantis, şu anda ciddi bir mali krizin eşiğine geldi. Elektrikli araçlara geçiş sürecini yavaşlatma kararı alması borsa üzerindeki hisse değerlerinde önemli düşüşlere yol açtı. 2023 yılının ilk yarısında 500 milyon euro kâr elde eden grubun, yaklaşan mali toplantıda 1.2 milyar euro civarında faaliyet zararı açıklaması öngörülüyor. Analistler, bu devasa mali kaybın 1.5 milyar euro seviyelerine kadar tırmanabileceğini tahmin ediyor.

YENİ YÖNETİMİNDEN KÂR VAADİ

Eski CEO Carlos Tavares, artan mali baskılar ve azalan satışlar nedeniyle 2024 sonu itibarıyla görevden ayrıldıktan sonra, yönetim koltuğu Antonio Filosa’ya geçti. Filosa, yatırımcılara yaptığı açıklamada, uygulanan yeni stratejiler ile şirketin 2026 yılında toparlanarak kâra geçeceğini belirtti.