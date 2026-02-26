Stellantis Beşinci Yılında Mali Krizle Yüz Yüze

stellantis-besinci-yilinda-mali-krizle-yuz-yuze

Stellantis, beşinci yılında mali zorluklarla karşı karşıya

BÜYÜK KAYIP BEKLENİYOR

2021 yılında PSA Grubu ve FCA’nın birleşmesiyle hayat bulan Stellantis, şu anda ciddi bir mali krizin eşiğine geldi. Elektrikli araçlara geçiş sürecini yavaşlatma kararı alması borsa üzerindeki hisse değerlerinde önemli düşüşlere yol açtı. 2023 yılının ilk yarısında 500 milyon euro kâr elde eden grubun, yaklaşan mali toplantıda 1.2 milyar euro civarında faaliyet zararı açıklaması öngörülüyor. Analistler, bu devasa mali kaybın 1.5 milyar euro seviyelerine kadar tırmanabileceğini tahmin ediyor.

YENİ YÖNETİMİNDEN KÂR VAADİ

Eski CEO Carlos Tavares, artan mali baskılar ve azalan satışlar nedeniyle 2024 sonu itibarıyla görevden ayrıldıktan sonra, yönetim koltuğu Antonio Filosa’ya geçti. Filosa, yatırımcılara yaptığı açıklamada, uygulanan yeni stratejiler ile şirketin 2026 yılında toparlanarak kâra geçeceğini belirtti.

FLAŞ FLAŞ FLAŞ

Gündem

Belçika’da Yedek Askerlik İçin Yeni Yaş Sınırı 67 Oldu

Belçika Savunma Komitesi, yedek askerlik yaş sınırını 51'den 67'ye çıkarma yönünde bir karar aldı.
Gündem

Sakarya’da Uyuşturucu Şebekesi Çökertildi: 2 Şüpheli Tutuklandı

İstanbul'dan Hendek'e uyuşturucu nakli yaparken yakalanan 3 kişi, gerçekleştirilen operasyon sonrasında tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Gündem

Ramazan Döneminde Siber Dolandırıcılığa Dikkat Edin

Ramazan ayında dolandırıcılar sahte mesajlarla insanları hedef alıyor. Bu dönemde dikkatli olunması ve bu tür dolandırıcılıklara karşı uyanık kalınması önem taşıyor.
Gündem

Volkswagen’den Avrupa’da Sahtekarlık Uyarısı

Volkswagen, dolandırıcıların sahte siteler aracılığıyla düşük fiyatlarla hayali araç satışı yaptığına dikkat çekerek tüketicilere dikkatli olmaları konusunda uyarıda bulundu.
Gündem

Uçakta Powerbank Yangını Yolcu Yaraladı

Ural Havayolları'nın Ekaterinburg-İstanbul seferinde, bir yolcunun powerbank'inin alev alması sonucu kısa süreli bir panik yaşandı. Yangın, kabin ekibi tarafından kontrol altına alındı.

Haber Aktüel, son dakika haberler servis eden, reklamsız bir haber sitesidir.